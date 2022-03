نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے مغربی بنگال میں آسنسول لوک سبھا اور مغربی بنگال، مہاراشٹر اور بہار میں ایک ایک سیٹ پر ہونے والے اسمبلی ضمنی الیکشن کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا BJP Announces Candidates for Assembly Bypolls ہے۔



جمعہ کو بی جے پی کے جنرل سکریٹری ارون سنگھ کی طرف سے جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق پارٹی کی مرکزی الیکشن کمیٹی نے اگنی مِترا پال کو آسنسول لوک سبھا سیٹ کے ضمنی الیکشن کے لیے امیدوار نامزد کیا ہے۔ دوسری طرف کییا گھوش مغربی بنگال کے بالی گنج سے پارٹی کی امیدوار ہوںBy-elections announced in three states of the country گی۔



بہار کی بوچاہاں اسمبلی سیٹ سے بیبی کماری، مہاراشٹر کے کولہاپور نارتھ سے ستیہ جیت شیواجی راؤ کدم کو بی جے پی کا امیدوار قرار دیا گیا ہے۔



قابل ذکر ہے کہ آسنسول سے ترنمول کانگریس نے بی جے پی کے سابق رکن پارلیمنٹ اور مرکزی وزیر شتروگھن سنہا اور مزید ایک سابق بی جے پی رکن پارلیمنٹ اور مرکزی وزیر بابل سپریو کو بالی گنج سے میدان میں اتارا ہے۔



یو این آئی