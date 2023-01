نئی دہلی: پچھلے سال 2022 میں، لوگوں نے Swiggy پر زیادہ سے زیادہ چکن بریانی کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد مسالہ ڈوسا، چکن فرائی رائس پنیر بٹر مسالہ، بٹر نان، ویج فرائیڈ رائس، ویج بریانی اور تندوری چکن کے بہت سے آرڈر آئے۔Biryani is the most ordered item in New Year

نئے سال کی خوشی میں اس بار بھی لوگوں نے آن لائن کھانے کا زبردست آرڈر کیا۔ آن لائن فوڈ ڈیلیوری پلیٹ فارم سوئگی نے اس بارے میں تفصیلی معلومات دی ہے کہ کس قسم کے کھانے کا آرڈر دیا گیا تھا۔ سوئگی کے مطابق 31 دسمبر کی شام کو لوگوں نے بریانی اور پیزا کا خوب آرڈر کیا۔ Swiggy کے مطابق، ملک بھر میں بریانی اور پیزا کے آرڈرز کی سب سے زیادہ تعداد نئے سال کے موقع پر سنیچر کو دی گئی۔Biryani is the most ordered item in New Year

بریانی نئے سال کے موقع پر 3.50 لاکھ آرڈرز کے ساتھ سب سے زیادہ آرڈر کیے جانے والے کھانے کی فہرست میں سرفہرست ہے۔ سوئگی کے مطابق حیدرآبادی بریانی کے 75.4 فیصد آرڈر آئے۔ اس کے بعد 14.2 فیصد آرڈر لکھنوی بریانی کے لیے اور 10.4 فیصد کولکاتہ بریانی کے لیے آئے۔ حیدرآباد کے مشہور ریستوراں باوارچی نے نئے سال کے موقع پر اوسطاً دو بریانی فی منٹ فراہم کیں۔ اس بڑی مانگ کو پورا کرنے کے لیے باوارچی ریسٹورنٹ نے 15 ٹن بریانی بنائی۔