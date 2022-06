رائے پور: چھتیس گڑھ کے وزیر اعلی بھوپیش بگھیل نے کہا کہ مودی حکومت نوجوانوں کے مستقبل سے کھیل رہی ہے۔ بی جے پی ملک میں ریزرویشن اور نوکریوں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔

ای ڈی کی کارروائی اور اگنی پتھ اسکیم کے خلاف آج نئی دہلی میں کانگریس ہیڈکوارٹر میں منعقدہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے، بگھیل نے کہا’’نوجوان ملک میں موجودہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ مرکزی حکومت کانگریس سے خوفزدہ ہے۔ کارکنوں کو ان کے دفاتر جانے سے روکا جا رہا ہے۔ Modi government is playing with future of youth: Bhupesh

انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو خطرہ صرف کانگریس اور راہل گاندھی سے ہے، راہل گاندھی کسانوں، نوجوانوں، دلتوں کی لڑائی لڑتے ہیں، اسی لیے مرکز کی بی جے پی حکومت دبانا چاہتی ہے۔ کانگریس پارٹی اور چھتیس گڑھ کے لوگ راہل گاندھی کے ساتھ کھڑے ہیں۔اس کے ساتھ ہی انہوں نے ای ڈی کی کارروائی پر راہل گاندھی پر تشدد کرنے کا الزام لگایا۔ Modi government is playing with future of youth: Bhupesh

اس موقع پر کانگریس لیڈر راہل گاندھی، پرینکا گاندھی سمیت تمام ریاستوں کے کانگریس ایم ایل ایز موجود تھے، اگنی پتھ اسکیم پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نوجوانوں کے مستقبل سے کھیل رہی ہے۔ چار سال کے بعد بی جے پی ریٹائرڈ نوجوانوں کو اپنے دفتر میں چپراسی کے طور پر رکھنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بگھیل نے بی جے پی پر ریزرویشن اور نوکریاں ختم کرنے کا بھی الزام لگایا۔

یواین آئی۔