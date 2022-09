وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع کے ڈپٹی کمشنر ایس ایف حامد نے آج نوجوانوں کو ان کی مجموعی طور پر شخصیت کی نشونما کے لیے کھیلوں سے متعلق سرگرمیوں میں بڑے پیمانے پر حصہ لینے پر زور دیا۔ڈی سی نے یہ بات اسپورٹس اسٹیڈیم بڈگام میں سالانہ انٹر زونل ڈسٹرکٹ لیول ایتھلیٹک میٹ گرلز کے افتتاح کے بعد کہی۔یہ تقریب جس میں مختلف اتھلیٹک ڈسپلن کے مقابلے منعقد کیے گئے تھے۔ اس کا انعقاد ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس آفس بڈگام نے کیا تھا جس میں ضلع بڈگام کے مختلف زونز سے تقریباً 300 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ Sports Organized in Budgam قبل ازیں، ڈی سی بڈگام نے گرومکھ سنگھ دتہ کے ہمراہ ڈی وائی ایس ایس او بڈگام، ڈی آئی او بڈگام، دیگر فیلڈ اسٹاف اور شرکاء نے “نشا مکت بھارت ابھیان” کے تحت منشیات کے خلاف عہد لیا۔ Sports Organized under 'Nasha Mukt Bharat Abhiyan' at Budgam

اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈی سی نے بڈگام ضلع کے طلباء میں کھیلوں کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے تقریباً تمام شعبوں میں کھیلوں کے پروگرام منعقد کرنے کے لیے وائی ایس ایس بڈگام کی ستائش کی۔انہوں نے شرکا کی ان کی فعال شرکت پر حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ کھیلوں سے شرکاء کی جسمانی اور ذہنی نشوونما میں مدد ملتی ہے۔ڈی سی نے کہا کہ ضلع میں انفراسٹرکچر کی ترقی اور کھیلوں کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ کھیلوں کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ وہ منشیات کے استعمال اور دیگر غیر صحت بخش سرگرمیوں سے خود کو دور رکھیں۔اس پروقار تقریب میں فاتح اور رنر اپ ٹیموں کو میڈلز، ٹرافیاں اور سرٹیفکیٹس سے نوازا گیا۔

