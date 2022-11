بڈگام: وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں 21 اکتوبر 2022 (پولیس یوم شہداء) سے شروع ہونے والے اور 31 اکتوبر 2022 تک جاری رہنے والے ضلع پولیس بڈگام کے ہفتہ بھر طویل اسپورٹس فیسٹیول کے ایک حصے کے طور پر، بڈگام پولیس نے آج ہائر سیکنڈری اسکول خانصاحب بڈگام میں ایک "مضمون نویسی" کا مقابلہ منعقد کیا، جس میں 19 طلباء نے حصہ لیا۔ اس میں 04 اسکولوں ہائر سیکنڈری اسکول خانصاحب، ہائی اسکول رئتھن، ہائی اسکول شانی پورہ اور آئی پی ٹی ایس ہائٹس اسکول خانصاحب نے حصہ لیا۔ Budgam Police Organised an Essay Competition at Khansahib of Budgam District

مضمون نویسی کے اس مقابلہ میں آئی پی ٹی ایس ہائٹس اسکول خانصاحب کے ذیشان احمد نے پہلی، ہائی اسکول شانی پورہ کے محمد عبداللہ بھٹ نے دوسری اور ہائر سیکنڈری اسکول خانصاحب کی شبینہ اقبال نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ مضمون نویسی کا مقابلہ تین عنوانات پر مشتمل تھا جس میں

"Education is the gateway of human development"،

"Menace of drug abuse"،

اور "Women empowerment" تھا۔



ایس ڈی پی او خانصاحب غلام محی الدین نے ایس ایچ او تھانہ خانصاحب سمیر لون کے ہمراہ پہلی تین پوزیشن ہولڈرز کو بالترتیب 1500/-، 1000/-500/- روپے نقد انعامات اور اسناد پیش کیں۔ تقریب کے تمام شرکاء کو شرکت کے سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا اور تمام شریک طلباء کو ریفریشمنٹ فراہم کی گئی۔ بڈگام پولیس نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے پولیس شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شرکت کی۔



یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 21 اکتوبر کو جموں و کشمیر پولیس کے شہداء کی یاد میں "یومِ پولیس شہدا" ہر سال منایا جاتا ہے۔ رواں سال میں اس تاریخ سے شروع ایک ہفتہ طویل "پولیس شہدا کی یاد میں" کھیلوں کا ایک میلہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بڈگام پولیس نے بھی مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا اہتمام کیا جس میں اسکولی بچے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔