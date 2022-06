وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں جموں و کشمیر پولیس نے لوگوں کو دھوکہ دینے اور ان سے روپے اینٹھنے کے الزام میں ایک شخص کے خلاف مقدمہ دائر کر کے اسے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جیل بھیج دیا۔ بڈگام پولیس کے مطابق لوگوں کو سرکاری نوکریوں کی لالچ دے کر اور سرکاری محکموں سے ٹھیکہ الاٹ کرانے کے نام پر بھاری رقم اینٹھنے کے الزامات پر اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ Police Books Notorious Fraudster Under PSA

بڈگام پولیس نے ’’بدنام زمانہ دھوکہ باز‘‘ شخص کی شناخت محمد شفیع بٹ ولد عبدالرحیم بٹ ساکن نادر گنڈ، پیر باغ، بڈگام کے طور پر کی ہے جس کے خلاف ضلع بڈگام میں پہلے ہی دھوکہ دہی کے 06 مقدمات درج ہیں۔ بڈگام پولیس نے مجرمانہ، سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے لوگوں کو دھوکہ دینے پر اسکے خلاف ڈوزیئر تیار کیا۔ متعلقہ حکام کی جانب سے پبلک سیفٹی ایکٹ کے احکامات صادر کرنے کے بعد محمد شفیع بٹ کو جیل بھیج دیا گیا۔ Police Books Notorious Fraudster Under PSA in Budgam

مزید پڑھیں: Three drugs peddlers, notorious thief Booked under PSA: تین منشیات فروشوں، ایک چور پر پی ایس اے عائد

پولیس بیان کے مطابق حراست میں لیے گئے شخص کے کئی جرائم اور سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے سبب عوام میں اسکے خلاف شدید ناراضگی پیدا ہو گئی تھی۔ بڈگام پولیس کے مطابق امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لئے اس پر پی ایس اے کا اطلاق کرکے اسے کوٹ بلوال جیل جموں بھیج دیا گیا۔ بڈگام پولیس نے عوام کو ہوشیار رہنے اور دھوکہ دہی کے کسی بھی معاملے کو فوری طور پولیس کی نوٹس میں لانے کی اپیل کی۔ notorious fraudster Booked under PSA in Budgam, shifted to Kot Balwal jail Jammu