بڈگام: وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں جموں و کشمیر پولیس نے منشیات فروشی سے متعلق موصول ہوئی ایک خفیہ اطلاع پر کارروائی عمل میں لاتے ہوئے پانچ غیر مقامی منشیات فروشوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ Five Non Local Drug Peddlers Arrested بڈگام پولیس نے منشیات فروشوں کے قبضے سے سو کلو گرام پوست کا بھوسا برآمد کرنے کے علاوہ تین گاڑیوں کو بھی ضبط کر لیا ہے۔

پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس اسٹیشن بڈگام کو ضلع کے نصراللہ پورہ علاقے میں منشیات فروشی کی سرگرمیوں کے بارے میں ایک خفیہ اطلاع موصول ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایک خصوصی ٹیم نصراللہ پورہ روانہ کی گئی جنہوں نے 5 غیر مقامی باشندوں کو گرفتار کیا۔ Five Non Local Drug Peddlers Arrested in Budgam بڈگام پولیس کے مطابق گرفتار کیے گئے غیر مقامی منشیات فروشوں کی تحویل سے 112 کلوگرام وزنی پوست کا بھوسا (فکی) برآمد کرنے کے علاوہ ایک ماروتی کار زیر رجسٹریشن نمبر JK01P 8028، دو مہندرا بیلیرو گاڑیاں زیر رجسٹریشن نمبر PB10GK 0237، اور BP10HT 2263ضبط کی گئیں۔

گرفتار منشیات فروشوں میں جگویندر سنگھ ولد جگتار سنگھ ساکنہ گجروال، لدھیانہ، پنجاب۔ جگجیون سنگھ ولد سکھسندر سنگھ ساکنہ گجروال لدھیانہ، پنجاب۔ بلجیندر سنگھ ولد پریت پال سنگھ ساکنہ گجروال لدھیانہ، پنجاب۔ بنت سنگھ ولد پرمجیت سنگھ ساکنہ گوجروال لدھیانہ، پنجاب اور کرم سنگھ ولد رندھیر سنگھ ساکنہ موگا، پنجاب شامل ہیں۔Budgam Police Arrested Five Non Local Drug Peddlers

بڈگام پولیس نے ایک ایف آئی آر نمبر 271/2022 این ڈی پی ایس ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت پولیس اسٹیشن بڈگام میں درج کرکے مزید تفتیش شروع کردی گئی ہے۔ جموں و کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ موقع سے فرار ہونے والے بدنام زمانہ منشیات فروش کی گرفتاری بھی جلد ہی عمل میں لائی جائے گی۔