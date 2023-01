مرکز کے زیر انتظام خطہ جموں و کشمیر کے ضلع بڈگام سمیت دیگر اضلاع میں پولیس اہلکار سمیت مختلف شعبہ جات سے وابستہ افراد معاشرہ سے منشیات کی لت کے خاتمہ کے لئے پُر عزم ہیں،اسی کوشش کی ایک کڑی کے تحت آج ضلع بڈگام میں پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے،اور اس کے قبضہ سے ممنوعہ چیزیں بر آمد کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔Budgam Police arrested him on the charge of drug peddling



پولیس اسٹیشن چاڈورہ میں درج ایک مقدمہ ایف آئی آر زیرِ نمبر 209/2022 کی تفتیش کے دوران پی ایس چاڈورہ کی تفتیشی ٹیم نے ایک اور منشیات فروش کو گرفتار کرنے کا دعوی کیا ہے، گرفتار شدہ شخص کی شناخت عبدالحمید ایتو ولد عبدالخالق ایتو ساکن حیات پورہ چاڈورہ کے طور پر کی گئی ہے ،پولیس نے اس کے انکشاف پر ممنوعہ مادہ 34.500 کلو گرام بھی برآمد کیا گیا ہے۔ معاملے کی تفتیش جاری ہے مزید گرفتاریوں اور بازیابیوں کی توقع ہے۔ Arrested for Drug Trafficking



بڈگام پولیس کی جانب سے کمیونٹی ممبران سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے آس پڑوس میں منشیات کی فروخت سے متعلق کسی بھی معلومات کے ساتھ آگے آئیں۔ منشیات فروشی میں ملوث پائے جانے والے افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ منشیات فروشوں کے خلاف ہماری مسلسل کارروائیوں سے کمیونٹی کے افراد کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو منشیات کی لت سے پاک رکھنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔Arrested for Drug Trafficking



سال دوہزار تیئس کے شروعات میں ہی بڈگام پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھتے ہوئے سال کا پہلا منشیات فروش گرفتار کر لیا ہے اور اس کے قبضے سے ممنوعہ مادہ بھی برآمد کر لیا ہے۔

