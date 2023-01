بڈگام: وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام جموں و کشمیر کا پہلا ضلع ہے جس نے پیدائش اور موت کے سرٹیفکیٹ جاری کرنا شروع کر دیا ہے اور او آر جی آئی یونیفارم سی آر ایس پورٹل کے ذریعے پیدائش کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا یوٹی کا پہلا ضلع بن گیا ہے جس نے یہ کام انجام دیا ہے۔ اسے عوامی خدمات کی فراہمی میں ایک اور سنگ میل قرار دیتے ہوئے، ڈپٹی کمشنر بڈگام ایس ایف حامد نے کہا کہ سی آر ایس پورٹل پر صحت کے اداروں، دیہاتوں، میونسپل علاقوں وغیرہ کو پہلے ہی میپ کیا جا چکا ہے اور درخواست دہندگان اب پیدائش اور موت کے آن لائن رجسٹریشن کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ Budgam first to issue birth and death certificate through ORGI CRS portal

اس کے علاوہ پیدائش اور موت کے سرٹیفکیٹ بھی پورٹل کے ذریعے جاری کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ گڈ گورننس اور ڈیجیٹل انڈیا کی طرف ایک اور قدم ہے تاکہ عام لوگوں کو پریشانی نہ ہو اور وہ آسانی ان کی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈی سی نے عام لوگوں سے درخواست کی کہ وہ خدمات کو استعمال کریں اور اس بارے میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔

