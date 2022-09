بڈگام: وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع کے ارتھ علاقے میں پیر کی صبح ایک وکیل کو درخت سے لٹکا ہوا پایا گیا۔ Advocate Self Hang in Budgam۔ خبر کے مطابق گاؤں والوں نے دیکھا کہ ایک شخص درخت سے لٹکا ہوا ہے۔ جس کے بعد مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ Advocate Found Hanging from Tree in Budgam Village

بڈگام گاؤں میں ایک وکیل درخت سے لٹکا ہوا پایا گیا

ایک پولیس افسر نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ متوفی کی شناخت ایڈووکیٹ طارق احمد ولد عبدالغنی میر کے طور پر ہوئی ہے جو ضلع کے وڈوان علاقے کا رہائشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طبی قانونی کارروائیوں کے بعد لاش کو آخری رسومات کے لیے اہل خانہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔



قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔