بڈگام: وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں دہشت گردی سے متعلق کیس ایف آئی آر زیرِ نمبر 115/2019 U/S 16,18,19,20,23,38 یو اے پی ایکٹ، 7/27 I.A ایکٹ، 307 IPC پولیس اسٹیشن چاڈورہ بڈگام میں 13-06-2019 کو درج کیا گیا تھا۔ بعد ازاں اس مذکورہ کیس کی چارج شیٹ ایڈیشنل سیشنز جج (ٹی اے ڈی اے) TADA کورٹ سرینگر کے سامنے 30-12-2019 کو پیش کی گئی۔ Accused Sentenced to three Years imprisonment under UAPA Act in Budgam

ایڈیشنل۔ سیشنز جج ٹاڈا (TADA) کورٹ سرینگر نے 17/10/2022 کو اپنا فیصلہ سنایا تھا جس میں مذکورہ کیس کے ایک ملزم شوکت احمد گنائی کو جرم میں ملوث ہونے کی پاداش میں سزا سنائی گئی ہے۔ مذکورہ کیس میں ملوث ملزم کو تین (03) سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔