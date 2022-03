وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں گذشتہ شب عسکریت پسندوں کی فائرنگ سے ایک اسپیشل پولیس آفیسر ہلاک اور اس کے بھائی کی موت ہوگئی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ عسکریت پسند نے دونوں بھائیوں پر فائرنگ کی۔ اشفاق احمد ڈار (26) جو بڈگام میں ایس پی او کے طور پر تعینات تھے اور ان کے بھائی عمر احمد ڈار (23) جو طالب علم بتایا گیا ہے۔ چٹابگ بڈگام میں ان کی رہائش گاہ پر گولیاں چلائی گئی، جس سے وہ زخمی ہو گئے policeman and his brother were shot dead by militants۔

ویڈیو دیکھیے۔



دونوں بھائیوں کو Sher-i-Kashmir Institute of Medical Sciences بمنہ سری نگر منتقل کر دیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسپتال پہنچنے پر ایس پی او کو مردہ قرار دے دیا۔ جبکہ اس کے بھائی کی موت policeman and his brother were shot dead علی الصبح ہوگئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور حملاورون کی تلاش بڑے پیمانے پر شروع Search Operation in Budgam کر دی ہے۔

