بڈگام: وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں آج واڈون (بڈگام) کے چوک میں ناکہ چیکنگ کے دوران پولیس چوکی سوئبگ کی ایک خصوصی پولیس ٹیم نے 10 افراد کو معدنیات اور مٹی کی غیرقانونی کھدائی اور اس کی نقل و حمل میں ملوث افراد کو گرفتار کیا اور ان کے 10 ٹپر بھی موقع پر ہی ضبط کئے گئے۔ ضبط کئے گئے ٹپروں کے رجسٹریشن نمبرات JK03B-2907، JK01D-1370، JK01J-3308، JK04-7055، JK01F-9413، JK04-6684، JK02AV-0717، JK04-0832، JK14B-6599 اور JK04B-1587 کے طور پر بتائی گئیں ہیں۔ Illegal mineral extraction in Budgam



پولیس نے گرفتار شدہ افراد کی شناخت مندرجہ ذیل کے طور پر بتائی ہیں: فیاض احمد بھٹ ولد محمد امین بھٹ ساکنہ ہاکرمولہ، شبیر احمد ڈار ولد اعجاز احمد ڈار ساکنہ نصرالہ پورہ ، عمران علی گنائی ولد علی محمد گنائی ساکنہ پارس آباد، محمد امران شاہ ولد محمد شفیع شاہ ساکنہ حاجی باغ، شوکت احمد شاہ ولد عبدالعزیز شاہ ساکنہ حاجی باغ، مدثر احمد ملہ ولد غلام محمد ملہ ساکنہ ڈورو سبدن، مرتعزہ علی بھٹ ولد علی محمد بھٹ ساکنہ ہاکرمولہ، محمد یاسین قاضی ولد غلام احمد قاضی ساکنہ وترونی، محمد اقبال ڈار ولد محمد مقبول ڈار ساکنہ آلہء پورہ، ظہور احمد شیخ ولد محمد امین شیخ ساکنہ ٹینگہ پورہ کے طور پر ہوئی ہے، 10 persons arrested for illegal mineral extraction in Budgam





اس ضمن میں ایک ایف آئی آر زیرِ نمبر 119/2022 جو کہ قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت پولیس اسٹیشن بڈگام میں درج کیا گیا اور تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔ غیر قانونی کان کنی کی سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے والے افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے کمیونٹی ممبران سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے پڑوس میں ہونے والے جرائم کے بارے میں معلومات اپنے متعلقہ پولیس سٹیشن کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان غیرقانونی سرگرمیوں کو ختم کیا جائے۔illegal extraction and transportation of minerals in Budgam.

