ریاست بہار کے بھوجپور کے مفصل تھانہ علاقہ کے بارولی گاؤں میں ایک شادی شدہ خاتون کا سسرال والوں نے قتل کردیا، ثبوت چھپانے کے لیے لاش کو سون ندی کے کنارے دفن کردیا، متوفی خاتون کی شناخت ممتا دیوی کے طور پر کی گئی ہے۔ بتایا جارہا ہے کہ لاش کو ندی کے کنارے دفنانے کے چند گھنٹوں کے بعد لاش کو ریت سے نکال کر آگ لگا دی، اس دوران متوفی کے اہلخانہ کو اس کا علم ہوا، تو متوفی کے لواحقین لاش کو جہاں جلایا جارہا تھا وہاں پہنچ گئے۔اہل خانہ مفصل تھانے کی پولیس کے ساتھ موقع پر پہنچے لیکن تب تک متوفی کا پورا جسم جھلس چکا تھا۔Woman murder for dowry in Bhojpur

لواحقین نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ خاتون کی صرف بائیں ٹانگ رہ گئی تھی۔ پازیب اور پاؤں میں انگلی تھی جس کی وجہ سے اہل خانہ نے متوفی کی شناخت کی۔ متوفی کی بائیں ٹانگ کا کچھ حصہ والد برآمد کر کے تھانے پہنچے۔ جس کے بعد مفصل تھانے میں تین نامزد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ باقی لاش کو فارنسک جانچ کے لیے پٹنہ بھیج دیا گیا ہے۔ Married Woman Burnt In Bhojpur Her Father Reached Police Station With Leg

ممتا دیوی مفصل تھانہ علاقہ کے تحت براؤلی گاؤں کے رہنے والے شتروگھن بین کی بیوی اور بڑہرا تھانہ علاقہ کے ببھنگامہ گاؤں کے رہنے والے اکھلیش بند کی بیٹی تھی۔ واقعے کے حوالے سے ممتا کے بڑے ماموں بگن بند نے بتایا کہ ممتا دیوی نے 2 دن پہلے اپنی خالہ سے فون پر بات کی تھی کہ ان کے شوہر شتروگھن بین اور سسر رام پیار ان سے ایک لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اہلخانہ کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، اس لیے سسرال والوں کا مطالبہ پورا نہ ہو سکا۔ جس کے بعد سسرال والوں نے ممتا کو قتل کر کے ثبوت مٹانے کی کوشش کی۔ متوفی کے بڑے ماموں بگن بند نے شتروگھن بند اور اس کے والد رام پیار بند کے خلاف مفصل تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی ہے۔

جہیز کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر شادی شدہ خاتون کا قتل

ممتا دیوی کی شادی مئی 2021 میں شتروگھن بند کے ساتھ ہوئی تھی۔ شادی کے وقت میکے والوں نے شتروگھن کو کچھ رقم جہیز میں دی تھی۔ جس کے بعد شتروگھن بند ممتا کے گھر والوں سے ایک لاکھ روپے کا مطالبہ کررہا تھا۔ تاکہ کوئی کاروبار شروع کر سکے۔ تاہم رقم نہ ملنے پر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ممتا دیوی کے والدین گجرات کے راجکوٹ میں مزدوری کرتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ لاش کو جلانے اور شواہد مٹانے کے لیے گاڑی کرائے پر لائی گئی تھی۔ لوگوں نے گاڑی کے ڈرائیور کو پکڑا تو معاملہ سامنے آیا۔ فی الحال پولیس ڈرائیور سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ ممتا کی خالہ رینو دیوی نے بتایا کہ 2 دن پہلے بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس سے بات نہیں ہوئی۔ جس کے بعد ممتا کی تلاش شروع کی گئی۔ تاہم دو دن تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ لیکن تیسرے دن ساری پور وشن پور گاؤں کے بالو گھاٹ سے آدھی جلی ہوئی لاش برآمد کی گئی۔۔

پولیس نے متوفی کی بائیں ٹانگ کو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے پٹنہ بھیج دیا ہے۔ اس کے لیے ایک تابوت بنایا گیا جس میں بایاں پاؤں رکھ کر پٹنہ بھیج دیا گیا۔ مفصل تھانے کے ایس ایچ او انل کمار سنگھ نے بتایا کہ شادی شدہ خاتون کو مارنے اور جلانے کی کوشش کی گئی ہے اور شواہد کو تباہ کرنے کی سازش رچی گئی ہے۔ معاملہ زیر تفتیش ہے۔ مزید کارروائی جاری ہے۔



