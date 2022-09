بھاگلپور، بہار: اس ترقی یافتہ دور میں بھی جہاں ہر کوئی حقوق نسواں کا نعرہ لگاتا نہیں تھکتا ملک گیر سطح پر خواتین کے خلاف تشدد Violence Against Women معمول کی بات ہے اور ہر روز اس صنف کے خلاف مظالم اخبارات اور ٹی وی چینلوں کی سرخیاں بنتے ہیں۔ ایسے میں اس پر کس طرح قابو پایا جائے اور لڑکیاں اور عورتیں خود اس سے کیسے نپٹ سکتی ہیں، اسی غرض سے دھیرا اور یونیسیف کے اشتراک سے ریاست بہار کے بھاگلپور میں واقع ہیپی ویلی اسکول میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں اسکولی بچیوں کو نامساعد حالات سے نپٹنے کی تربیت دی گئی۔ Violence Against Women Awareness Campaign in Bhagalpur

بھاگلپور میں خواتین کے خلاف تشدد بیداری مہم

اس تربیتی پروگرام میں بچوں اور بچیوں سے خطاب کرتے ہوئے ہیپی ویلی اسکول کے چیئرمین ڈاکٹر سنجے کمار سنگھ نے کہا کہ بچوں اور بچیوں کو خواتین کے خلاف ایک پُرتشدد ماحول سے بچنے اور خود کو کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تربیت کی غرض سے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، کیونکہ سماج میں رائج برتاؤ کے تعلق سے ان میں شعور کا بیدار ہونا انتہائی اہم ہے کیونکہ یہی بچے آگے چل کر سماج ایک اہم حصہ بنیں گے، لہٰذا ان میں اس طرح کے حالات کا سامنا کرنے اور نپٹنے کا شعور بیدار ہونا ضروری ہے۔

اس موقع پر ڈاکٹر ریکھا جھا نے خواتین کے آئینی اختیارات، ان پر ہو نے والے تشدد کے قسمیں سمیت دیگر اہم نکات یعنی صنفی امتیاز کے جرائم وغیرہ پر بحث کرتے ہوئے خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے حکمت عملی اور دھیرا یونیسیف کے کردار کے بارے میں اسکولی طلباء کو بہت سی اہم معلومات دی۔ پروگرام کا آغاز بچیوں کے ایک مختصر رقص پروگرام سے ہوا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر شانتا کماری، ڈاکٹر مادھوری پٹیل، ڈاکٹر ریکھا جھا، دھیرا کی نیشنل کوآرڈی نیٹر ڈاکٹر ارچنا سنگھ وغیرہ نے شرکت کی، جب کہ پروگرام میں نظامت کے فرائض مِس سنوبر شاہین نے انجام دیے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر اسکول کے دیگر اساتذہ کرام بھی موجود تھے۔

واضح رہے کہ ہمیشہ سے ہی یہ دوہرایا جاتا ہے کہ خواتین کو اس معاشرے سے فیصلے لینے، اپنے سماجی اور قانونی حقوق کو خود تسلیم کرنے کی آزادی اختیار کرنی ہوگی، وہ کمزور نہیں، بے بس نہیں، وہ صرف امتیازی سلوک کا شکار ہیں۔ انہیں صرف اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے اور برابری کا درجہ حاصل کرنا ہے۔ ان کی تعلیم، صحت اور حفاظت کی سہولیات کو یقینی بنایا جانا ضروری ہے۔