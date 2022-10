گیا:ریاست بہار کے گیا میں جمال الدین لائبریری کے زیر اہتمام مشہور ناقد و شاعر ڈاکٹر اشہد الفت کریم کے اعزاز میں نثری وشعری نشست کا انعقاد عمل میں آیا۔ جس کی صدارت مرغوب اثرفاطمی نے اور نظامت نوشاد ناداں نے کی ۔Urdu Promotion On Social Media And View Exchange In Gaya In Bihar

سوشل میڈیا پر اردو کے فروغ کے عنوان سے تبادلہ خیال

اشہد الفت کریم سردارولبھ بھائی پٹیل کالج بھبھوا کے شعبہ اردو کے ایچ اوڈی ہیں ۔ فکشن نگار احمد صغیر نے اپنے خطبے میں صاحب اعزاز کا بہترین تعارف پیش کیا اور انہیں عہد حاضر کا بہترین ناقد و شاعر قراردیتے ہوئے کہاکہ خوشی اس بات کی ہے کہ انکا تعلق ضلع گیا سے ہے ، آج اشہدالفت کریم کا نام اردوادب کے لئے محتاج تعارف نہیں ہے ۔ان کے قلم کی گہرائی اپنی الگ شناخت رکھتی ہے ، اس دوران نثری حصے میں گفتگو کا موضوع' اردو ادب کے فروغ میں سوشل میڈیا کا حصہ ' تھا جس کے تعلق سے اسکی اہمیت کو بیان کیا گیا ،

مرغوب اثرفاطمی نے اپنے صدارتی خطبے میں سوشل میڈیا کو مثبت انداز میں پرکھنے پر زور دیا اور کہاکہ اردو زبان کی افادیت کے لئے بہت ضروری ہے۔شہد الفت کریم نے اپنے خطبے میں زبان کی نئی ضرورتوں کی طرف دھیان دلایا جہاں ترجمہ نگاری اور عروض دانی کی راہ آسان ہوئی ہے ۔

اس موقع پر ترنم آرا ، فیضان الرحمن اور حافظ عبدالباری ان تینوں ریسرچ اسکالرز نے بھی زبان وادب کے حوالے سے سوشل میڈیا کی اہمیت کو اپنی تقریر کے حوالے سے اجاگر کیا۔اس موقع پر شعری نشست میں فردوس گیاوی، ندیم جعفری ، تبسم فرحانہ ، آفتاب عالم اطہر ، مہتاب عالم مہتاب، نوشاد ناداں ، ڈاکٹر آفتاب عالم نے اپنے اشعار سے نوازا