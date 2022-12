پٹنہ: وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے سامنے فن و ثقافت اور یوتھ محکمہ کے تحت بہار اسٹیٹ اسپورٹس اتھارٹی اور بہار فلم پروموشن پالیسی کے کاموں پر ایک پریزنٹیشن دیا گیا۔ میٹنگ میں بہار اسٹیٹ اسپورٹس اتھارٹی کے ڈائرکٹر جنرل رویندرن شنکرن نے بہار اسٹیٹ اسپورٹس اتھارٹی کے مقاصد، اب تک کیے گئے کاموں، صلاحیت کی شناخت، ٹریننگ پروگرام، کھلاڑیوں کوفوری اعزاز اور نقد انعام وغیرہ کے بارے میں پریزنٹیشن کے ذریعے تفصیلی جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ بہار کھیلوں کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے۔ بیٹوں کے ساتھ ساتھ یہاں کی بیٹیاں بھی قومی سطح کے کھیلوں میں بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر کے ایوارڈ جیت رہی ہیں اور ریاستی حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی سہولیات اور تعاون کی ہر طرف ستائش ہو رہی ہے۔ بہار کھیلوں کی منزل کے طور پر ابھر رہا ہے۔ قومی اور بین الاقوامی سطح کے بہار کے کئی سابق کھلاڑی یہاں آکرکھلاڑیوں کی ٹریننگ اور حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں۔Tourism will be boosted by film production

فن و ثقافت اور یوتھ محکمہ کی سکریٹری مسز وندنا پریسی نے ایک پرزنٹیشن کے ذریعے بہار فلم پروموشن پالیسی کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ انہوں نے اس کے پس منظر،خاکہ، اثرات اور ضرورت کے حوالے سے معلومات فراہم کیں۔

جائزہ کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں کھیلوں کے فروغ کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ کھلاڑیوں کو فوری طور پر توصیفی سند اور نقد انعامات دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ ان کی تقرری سرکاری سروس میں کی جا رہی ہے۔ کھلاڑیوں کو کھانے پینے کی بہتر سہولیات کے ساتھ ساتھ ٹریننگ اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی جارہی ہیں۔ ان کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کراتے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام بلاکوں میں اسٹیڈیم بنائے جارہے ہیں۔ باقی ماندہ اسٹیڈیم کی تعمیر جلد مکمل کرائیں۔ اسٹیڈیم کی صفائی اورمینٹننس کا بہتر نظام رکھیں۔ وہاں کھلاڑیوں کی ٹریننگ اور کھیلوں کا اہتمام کرتے رہیں۔ اسکولوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے بھی بہتر انتظامات کئے جائیں۔

