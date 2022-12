گیا: ریاست بہار کے ضلع گیا میں ایک لڑکی کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ متاثرہ لڑکی کے بھائی کو اس کے دوستوں نے بتایا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ عصمت دری ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس کی جانچ میں پتہ چلا ہے کہ متاثرہ نے بدمعاشوں کی حرکت پر بچاو کے لئے زبردست طریقے سے مخالفت کی تھی۔ اس دوران متاثرہ کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ Three Youth Raped Girl In Gaya ,Investigation Going,No Arrest Yet

گیا میں اجتماعی جنسی زیادتی کے واقعے سے سنسنی

متاثرہ کو بدمعاشوں نے گھر والوں کو ہلاک کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس کی وجہ سے لڑکی نے اس معاملے کی اطلاع گھر والوں کو نہیں دی۔ تاہم اس معاملے کا خلاصہ اس وقت ہوا جب متاثرہ کے بھائی کو اس کے دوستوں نے بتایا کہ گاؤں کے لڑکوں کے درمیان میں خوب چرچا ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ 3 لڑکوں نے جانور کو ڈھونے والے کنٹینر میں اجتماعی جنسی زیادتی کی ہے۔

مہیلا تھانے کی پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ متاثرہ کو مہیلا تھانہ نے کورٹ میں 164 کا بیان درج کرانے کے لیے بھیجا ہے۔ پولیس جانچ میں اجتماعی جنسی زیادتی کے واقعہ کو انجام دینے والے بدمعاشوں کے تعلق سے ایک اور سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے۔ گاؤں کے یہ بدمعاش دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات انجام دے چکے ہیں۔ Three Youth Raped Girl In Gaya ,Investigation Going,No Arrest Yet