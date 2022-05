دربھنگہ: ریاست بہار کے وزیر پنچایت سمراٹ چودھری نے جمعرات کے روز دربھنگہ کلکٹریٹ میں واقع ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر ہال میں سیلاب سے قبل ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے کی جارہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ Meeting to Discuss Possible Flood Hazards in Bihar۔ مذکورہ معاملہ کے پیش نطر منعقد میٹنگ کی صدرات کے دوران انہوں نے 75 کنوؤں کی بھی نقاب کشائی کی۔ اس کے علاوہ گزشتہ دوسالوں میں ریونیو رکوری، ترقیاتی منصوبوں اور جل جیون ہریالی منصوبوں کے تحت کیے گئے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔

میٹنگ

میٹنگ ختم ہونے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت میں انہو ں نے کہا کہ میٹنگ میں سیلاب کے ممکنہ خطرات سے قبل کی گئی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ پنچایت کے نمائندوں کو اسلحہ کے لائسنس دینے سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے سبھی ضلع کلکٹر کو خط لکھ کر کہا ہے کہ پنچایت میں جس نمائندہ کو خطرہ لاحق ہے یا واقعی انہیں ہتھیار کی ضرورت ہے ان سب باتوں کا جائزہ لینے کے بعد ہتھیار کا لائسنس دیا جاسکتا ہے۔

مزید پڑھیں:دربھنگہ میں سیلاب کا قہر جاری

وہیں وزیر نے پنچایتوں میں پنچایت سچیو کے عہدے خالی رہنے سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت بہت جلد 7000 کچھ پنچایت سچیو کی بحالی کرنے جا رہی ہے۔