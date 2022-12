دربھنگہ:بہار کے دربھنگہ ضلع کے منی گاچھی بلاک کے دلتوں کے ساتھ ہوئی ناانصافی کے خلاف سی پی آئی ایم ایل کی قیادت میں متاثرہ خاندانوں نے پولیس سپرٹینڈنٹ کے سامنے احتجاج کیا۔اس دوران پولیس سپرٹینڈنٹ کے دفتر کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے تھے ۔ The Affected Families Protest In Front Darbhanga SSP In Bihar

دربھنگہ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے سامنے متاثرہ خاندانوں کا احتجاج

سی پی آئی-ایم ایل کے رہنما مقصود عالم پپو خان، اشوک پاسوان اور دیگر کو بری کرنے، کرشن کمار شرما کی بازیابی، 8 ماہ سے مفرور، بریول کے جگت ناتھ رام کے قاتلوں کو سزا، کمتول پولیس اسٹیشن کیس۔ سی پی آئی (ایم ایل) اور انصاف منچ کے بینر تلے دربھنگہ کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے سامنے جاری غیر معینہ مدت کے لئے دھرنا دوسرے دن بھی جاری رہا۔

اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انصاف منچ کے ریاستی نائب صدر نیاز احمد نے کہا کہ دربھنگہ میں دلت اقلیتوں پر ظلم ڈھائے جارہے ہیں ۔ پولیس انتظامیہ بھی ظالموں کے ساتھ کھڑی ہے۔ راجواڑہ کے 74 دلت خاندانوں کے گھر تباہ کرنے سے ان کا پیٹ نہیں بھرا، اب انہیں قتل کے معاملے میں ملزم بنا کر ان کے جینے کا حق چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

انہوں نے کہاکہ دربھنگہ میں دلت اقلیتوں کے خلاف جاری تشدد کے خلاف سیاسی جماعتوں کو آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے ۔ان کی خاموشی کے سبب دلتوں پر ظلم ڈھائے جارہے ہیں ۔

ان کاکہنا ہے کہ اگر پولیس انتظامیہ نے تمام مطالبات پر فوری کارروائی نہیں کی تو 15 دسمبر کو سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے سامنے احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ سی پی آئی (ایم ایل) کے ضلع کمیٹی کے ارکان دھرمیش یادو، ڈاکٹر امیش پرساد، رام دیو منڈل، شیون یادو، وشنو شرما، بسنت شاہ، مو اشرف، مو فیروز، گریجا دیوی، انیتا دیوی، گووند شرما، مہرون نیشا، جاوید وغیرہ نے بھی جلسے کو خطاب کیا۔ The Affected Families Protest In Front Darbhanga SSP In Bihar