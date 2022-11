گیا: بہار کے ضلع گیا میں لوک شکایت ازالہ حق کے تحت ڈسٹرک مجسٹریٹ نے دوسری اپیل کے تحت بیس مقدمات کی سنوائی کی ۔ رمیش کمار یادو نے کوچ بلاک کے وارڈ 11 میں نل کے پانی کا کام مکمل نہیں ہونے کی شکایت کی۔ اس پر کاروائی کی ہدایت دی گئی۔ Right To Public Grievance Session Held In Gaya In Bihar

ڈی ایم ڈاکٹر تیاگ راجن دوسری اپیل کے تحت کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ سماعت میں کوچ کے بی ڈی او کو کام کرنے والے ٹھیکیدار کو دس دن کے اندر کام کروانے اور تمام جگہوں کو چیک کرنے کی ہدایت دی گئی۔ کام وقت پر مکمل نہ ہونے پر متعلقہ ٹھیکیدار کے ساتھ متعلقہ ملازم پرایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت دی۔

منگل کو ڈی ایم نے عوامی شکایات کے ازالے کے حق کے قانون کی دوسری اپیل کے تحت 20 مقدمات کی سماعت کی۔ کچھ مقدمات کو موقع پر ہی حل کر دیا گیا ۔ رام پور کے رہنے والے نرنجن کمار نے بتایا کہ وہ اور اس کے بھائی کا موٹر سائیکل سے سڑک حادثہ پیش آیا تھا۔ بھائی کی حادثے میں موت ہوگئی تھی ۔ معاوضے کے لئے مقدمہ دائر کیا گیا۔ سماعت کے دوران ڈی ایم نے سی او، ایس ایچ او بودھ گیا کو ہدایت دی کہ وہ شکایت کنندہ سے تمام دستاویزات حاصل کریں اور معاوضے کی ادائیگی کے لئے کارروائی کریں۔

اسی طرح ٹکاری سے سرکاری اراضی پر چبوترہ اور سیڑھی بنا کر تجاوزات، سبزی منڈی کو تجاوزات سے پاک کرنے کے معاملے کی سماعت کی۔عوامی شکایت ازالہ قانون کے تحت شکایت کنندہ خود پیروی کرسکتا ہے اور اگر وہ فیصلے سے مطمئن نہیں ہوتا ہے تو وہ تیسری اپیل میں کمشنر کے یہاں درخواست دے سکتا ہے۔ Right To Public Grievance Session Held In Gaya In Bihar