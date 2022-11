گیا: ریاست بہار میں ضلع گیا کے نگر بلاک چندوتی میں 70 ہزار راشن کارڈ کی درخواستوں پر کاروائی نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے درخواست گزاروں کو راشن کارڈ تاحال ملے نہیں ہیں، چونکہ راشن کارڈ انہی کے بنتے ہیں جو مالی طورپر کمزور ہیں،No Hearing No Ration Card In Gaya In Bihar

یومیہ مزدوری کرتے ہیں یا جنکا ذریعہ معاش کا کوئی سہارا نہیں ہے ایسے لوگوں کو بھی اگر وقت پر راشن کارڈ بنکر نہیں ملے تو پھر حکومت اور انتظامیہ کے سسٹم پر سوال کھڑا ہونا لازمی ہے۔

راشن کارڈ کے لئے 70ہزار درخواست سرد مہری کا شکار

سوموار کو شہر گیا کی درجنوں خواتین مگدھ کمشنر میانک وروڑے کے دفتر پہنچیں اور اپنی شکایت درج کرائی ، سابق وارڈ کونسلر شیشو نے بتایاکہ نگر بلاک میں کام کاج انتہائی سست روی کا شکار ہے مارچ سے درخواست زیر سماعت نہیں ہوئیں ہے۔

آن لائن کے بعد درخواست بلاک ٹرانسفر ہوجاتی ہے اور پھر وہاں بلاک سطح سے جانچ ہوتی ہے اور بلاک ترقیاتی افسر ' بی ڈی او ' اس جانچ کی تصدیق کے بعد منظوری دیتے ہیں جس کے بعد وہ درخواست سب ڈیویزنل افسر ' ایس ڈی او ' کے لاگنگ میں آجاتی ہے اور آگے کاروائی کے بعد کارڈ بنکر درخواست گزاروں کو مل جاتے ہیں لیکن گزشتہ آٹھ ماہ سے تاحال درخواست کی جانچ تک نہیں ہوئی ہے۔

انہوں نے بلاک کو کرپشن کی آماجگاہ بتاتے ہوئے کہاکہ اصل میں بلاک کے افسران کو غریب وبے سہارا افراد نذرانہ پیش نہیں کررہے ہیں جسکی وجہ سے درخواست پر کاروائی نہیں ہوئی ہے ۔

انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ نتیش کمار گڈگورننس کی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف انتظامیہ کے حکام اپنے کاموں لیکر سنجیدگی کا اظہار نہیں کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نگر بلاک میں ستر ہزار سے زیادہ درخواست سرد مہری کا شکار ہیں جبکہ کمشنر سے ملنے پہنچیں خواتین کا کہنا تھا کہ حکومت ایک طرف ون نیشن ون راشن کی بات کہتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی مستحقین کارڈ کے لئے دفتروں کا چکر کاٹ رہی ہیں۔ کمشنر سے ملنے کے بعد توقع ہے کہ کارڈ انکو بنکر مل جائیں گے۔

اس سلسلے میں صدر ایس ڈی او اندرویر کمار نے بتایا کہ انہوں نے بلاک افسر سے جواب طلب کیا ہے اور ساتھ ہی پندرہ دنوں میں جانچ کی کاروائی مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے No Hearing No Ration Card In Gaya In Bihar