گیا:ریاست بہار کے گیا میونسپل کارپوریشن کے میئر اور ڈپٹی میئر کے لئے ہونے والے انتخابات اب دلچسپ مرحلے میں داخل ہوگئے۔ مسلم رہنماوں کا ایک گروپ میئر کے عہدے کے لئے اس امیدوار کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے جسے بی جے پی کی حمایت حاصل ہے۔ Muslim Leaders In Gaya Support BJP Candidate For The Post Of Mayor In Municipal Corporation

مسلم رہنماؤں نے بی جے پی امیدوار کی حمایت کی

میئر امیدوار کا نام شیام دیو پاسوان ہے۔ وہ ماضی میں بی جے پی کے ٹکٹ پر دو بار ایم ایل اے رہ چکے ہیں۔ اتفاق رائے کے بعد مسلم رہنماوں نے بی جے پی کے امیدوار کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حیران کن فیصلے نے گیا کی سیاست کو گرما دیا ہے۔ مسلم سیاسی رہنماوں کے اس فیصلے سے عام لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔مقامی باشندے بی جے پی کے سابق رکن اسمبلی کی حمایت کرنے والے مسلم رہنماوں کی تنقید کر رہے ہیں۔

سماجی رکن اقبال حسین اور نیئر احمد وغیرہ کی پہل پر مسلم رہنماوں کا ایک گروپ شیام دیو پاسوان کی حمایت کرنے کے لئے متحد ہوا ہے۔ اقبال حسین کہتے ہیں کہ ان کے اس فیصلے سے موجودہ میئر گنیش پاسوان مشکل میں پڑ گئے ہیں۔

اقبال حسین اور نیئر احمد نے مشتر کہ طور پر بتایا کہ موجودہ میئر گنیش پاسوان اور ڈپٹی میئر موہن سریواستو کے پانچ سال کے کاموں کا تجزیہ کرنے کے بعد ہی شیام دیو پاسوان کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔Muslim Leaders In Gaya Support BJP Candidate For The Post Of Mayor In Municipal Corporation