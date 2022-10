گیا:ریاست بہار کے ضلع گیا میں واقع اقلیتی کالج مرزاغالب کالج کی نئی عمارت کا افتتاح پندرہ اکتوبر کو ہوگا .اسکو لیکر تیاریاں کی جارہی ہیں ، آج کالج کے سکریٹری سید شبیع عارفین شمسی اور پرنسپل پروفیسر سرفرارز خان نے پریس کانفرنس کرکے نامہ نگاروں کو اسکی اطلاع دی ہے.Mirza Ghalib College Gets New Advance Building In Gaya

انہوں نے بتایاکہ کالج کے لئے یہ انتہائی خوشگوار لمحہ ہے کہ آج ایک نئی عمارت مکمل ہوچکی ہے جس میں ووکیشنل کورسز کی تعلیم ہوگی ۔کالج تعلیمی وتعمیراتی کاموں میں متحرک ہے اور یہ ریاست کا واحد کالج ہے جسے نیک نے بی گریڈ تسلیم کیا ہے۔اس بار کوشش ہے کہ نیک میں اے گریڈ حاصل کیا جائے اسکے لئے تیاری کی جارہی ہے

مرزاغالب کالج کو برسوں بعد جدید سہولیات سے آراستہ نئی عمارت ملی

انہوں نے بتایاکہ کالج کا قیام 1969میں دو کرایہ کے کمروں سے ہوا تاہم آج اسکی تین بڑی عمارتیں ہیں نئی عمارت میں صرف ووکیشنل کورسز ہونگے اور اس عمارت کو جدیدسہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے تین منزلہ عمارت میں ہرمنزل پر دو ایئرکنڈیشن کلاس روم ہیں اور ہرکلاس روم میں 120طلبہ کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ میٹنگ روم ، کمپیوٹرلیب ہے ۔

عمارت کا سنگ بنیاد سنہ 2010میں رکھا گیا لیکن کام شروع ہونے کے کچھ دنوں بعد ہی منیجمنٹ پر مالی بے ضابطگی کے الزمات لگے برسوں کام روکا رہا. میونسپل کارپوریشن نے اسکے کچھ حصے کو توڑنے کی ہدایت جاری کردی کارپوریش کو لاکھوں روپے بطور جرمانہ اداکرکے اس عمارت کی تعمیر کو مکمل کرایا گیا گزشتہ تین برسوں میں موجودہ سکریٹری شبیع عارفین شمسی کی نگرانی میں عمارت کا کام تیزی سے ہوا ہے .

واضح ہوکہ مرزاغالب کالج میں 20ہزار سے زیادہ اسٹوڈنٹس زیرتعلیم ہیں خاص بات یہ ہے کہ کالج نے مگدھ کمشنری میں لڑکیوں کے لئے سب سے محفوظ کالج کے طور پر شناخت قائم کیا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سب سے زیادہ لڑکیوں کی تعداد ہے سنہ 1969میں ضلع واطراف کے معززین نے اس کالج کی بنیاد رکھی تھی کالج اپنے بائی لاز کے مطابق رواں دواں ہے ۔آج کے پریس کانفرنس میں نائب پرنسپل پروفیسر شجاعت علی خان ، ٹی آر ثروت شمسی ، میڈیا انچارج ضیاء الرحمن جعفری موجودتھے Mirza Ghalib College Gets New Advance Building In Gaya