مسلم اکثریتی بوتھوں پر ووٹروں کی تعداد میں کمی

گیا: گیا میونسپل کارپوریشن کی ووٹنگ جاری ہے تاہم اس دوران صبح ساڑھے دس بجے تک شہر گیا کے بڑے مسلم اکثریتی محلوں میں ووٹروں کی تعداد میں نمایاں کمی ہے. خاص طور پر کریم گنج نیوکریم گنج محلے کے بوتھ نمبر 3، 6 اور 7 اور 8 پر چند ووٹرز ہی نظر آئے جب کہ ان تینوں بوتھوں پر قریب پندرہ ہزار ووٹرز ہیں جس میں صرف مسلم ووٹرز ہیں یہ بوتھس وارڈ نمبر 25 کے ہیں جہاں وارڈ کونسلر کا انتخاب نہیں ہورہا ہے کیونکہ یہاں وارڈ نمبر 25 سے ابرار احمد اور وارڈ نمبر 26 سے ابرار احمد کی اہلیہ بلامقابلہ جیت درج کرچکے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کے سپورٹرز متحرک نہیں ہیں حالانکہ یہاں بوتھ پر ووٹ دینے پہنچے۔ ایک ووٹر نے کہا کہ چونکہ ٹھنڈ کا موسم ہے اس وجہ سے ووٹرز فرسٹ آورز میں ووٹ کرنے نہیں پہنچے ہیں۔ یہاں گیارہ بجے کے بعد سے ووٹروں کی خاصی تعداد قطار بند ہوگی ایک ووٹر عبدالقیوم نے کہا کہ پہلی مرتبہ میئر اور ڈپٹی میئر کی براہ راست ووٹنگ ہورہی ہے۔ کم وقتوں میں تشہیری مہم ہوئی تھی جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ ووٹروں کی تعداد بڑھے گی اور پولنگ فیصد بقیہ الیکشن کی طرح ہی یہاں ہوگا۔ Reduction in the Number of Voters in Muslim Majority booths in gaya

واضح ہو کہ گیا میونسپل کارپوریشن میں میئر اور ڈپٹی میئر کا عہدہ "محفوظ" ہے، میئر کے لیے پسماندہ "مرد "کے لیے عہدہ ریزرو ہے جب کہ ڈپٹی میئر پسماندہ خواتین کے لیے عہدہ ریزرو ہے۔ یہاں بہار میں پہلی مرتبہ میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے ووٹر پولنگ کررہے ہیں اور یہ پارٹی سطح کا الیکشن نہیں ہے۔ باوجود کہ گیا میونسپل کارپوریشن میں میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب پارٹی سطح کا بنادیا گیا ہے۔ یہاں بی جے پی اور مہاگٹھ بندھن کے درمیان مقابلہ ہوگیا ہے۔



قبل ازیں گیا سے ہمارے نمائندے کے مطابق گیا میں کارپوریشن کا انتخاب جاری ہے۔ ضلع الیکشن کمیشن کے مطابق صبح گیارہ بجے تک 15 فیصد ووٹنگ ہوچکی ہے، تاہم اس دوران ووٹروں کی شکایت ہے کہ ووٹنگ مراکز کے اندرونی حصے میں جہاں پر ای وی ایم مشینوں کو رکھا گیا ہے وہاں پر روشنی کے معقول انتظامات نہیں ہے۔ اس میں پریشانی ہورہی ہے۔ یہاں میئر کے عہدے کے لیے 29 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں اور اس کے لیے دو ای وی ایم مشینوں کورکھا گیا ہے۔ ایک ای وی ایم میں پندرہ اور ایک ای وی ایم میں چودہ امیدواروں کا نام اور انتخابی نشان ہیں۔ ای وی ایم میں زیادہ امیدواروں کا نام ہونے کی وجہ سے ان کے انتخابی نشان چھوٹے ہوگئے ہیں۔ اوپر سے روشنی نہیں ہونے کی وجہ سے انتخابی نشانات کی پہچان میں پریشانی ہورہی ہے۔

اس سلسلے میں ایک ووٹر فیضان مصطفی نے کہا کہ پولنگ بوتھ کے اندر روشنی کی اور ای وی ایم میں زیادہ نشان ہونے کے سبب معمر کو اپنے امیدوار کی پہچان کرنے میں پریشانی کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ میئر میں 29 امیدوار اور ڈپٹی میئر میں 11 امیدوار کھڑے ہیں میئر میں پاسوان ذات کے سب سے زیادہ امیدوار کھڑے ہیں۔ واضح رہے کہ بہار بلدیاتی انتخابات کے پارٹی سطح پر نہ ہونے کے باوجود سیاسی جماعتیں اپنی پکڑ مضبوط کرنے کے لیے سرگرم رہیں اور اپنے کارکنان کو انتخابی میدان میں اتارا۔ خصوصاً میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدے کے لیے پارٹیوں نے اپنے کارکن امیدواروں کو سپورٹ کیا۔ Polling Underway For Gaya Corporation Election 2022