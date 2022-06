گیا: ریاست بہار کے ضلع گیا کے مصنفین میں ایک اور نام زبینہ انجم کا شامل ہوگیا ہے۔ زبینہ انجم شہر گیا Zobina Anjum Gaya کے علی گنج محلے کی رہنے والی ہیں اور مرزا غالب کالج کے "بائیو ٹکنالوجی" گریجویشن فائنل ایئر کی طالبہ ہیں۔ انہوں نے ہندی میں "احساسو‍ں کا جہاں، تم اور صرف تم" کتاب کی تخلیق کی ہے۔ اس کتاب کے پبلشر Story Mirror ہے۔ کتاب کا اجراء آن لائن کیا گیا اور یہ Amazon، Filipkart اور دیگر سائٹ پر موجود ہے The author of the book "Ehsason ka Jahan ..." is on the list of emerging writers.۔

کتاب ''احساسو‍ں کا جہاں ...'' میں زبینہ انجم نے درد عشق، داستان محبت اور وفا کے کئی قصے بیان کیے ہیں۔ اپنی کتاب میں انہوں نے ابھرتے ہوئے جذبات کا ذکر کرتے ہوئے محبت کی گہرائیوں کو اشعار کے ذریعے منفرد شکل دی ہے۔ ان کی تخلیق ادبی حلقوں میں خاص اہمیت کی حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ مسلم گھرانے کی لڑکیوں میں کتابوں کے لکھنے کا رجحان کم ہوتا جارہا ہے۔

زبینہ انجم کا تعلیمی سبجیکٹ گرچہ سائنس ہے، تاہم وہ اپنے خواب اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جی توڑ محنت کررہی ہیں۔ زوبینہ کے والد حافظ شکیل اختر کے مطابق انہیں بچپن سے ہی لکھنے اور نامور شاعروں کی تخلیقات پڑھنے کا بڑا شوق تھا اور یہی وجہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں زبینہ اپنے اشعار کو کتابی شکل میں منظر عام پر لانے میں کامیاب ہو سکیں۔ ان کے اس شوق اور کتاب کو منظر عام پر لانے میں ان کی سہیلیوں کا بھی بھرپور تعاون رہا ہے۔



زبینہ انجم بتاتی ہے کہ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں لیکن ان کی تعلیم اور مقاصد کے حصول کے لیے والدین کا بھر پور تعاون رہا ہے۔ کم عمری سے ہی لکھنے کے شوق نے شاعرہ اور مصنفہ کی فہرست میں کھڑا کر دیا ہے۔ ان کی سہیلیوں نے بڑے اور نامور شاعروں کا مجموعہ پڑھنے کو دیتی تھیں اور ان کے اشعار و غزلوں کا فیڈ بیک دیا کرتی تھیں۔ اسی سے انہوں نے خوب محنت کی، غزل اور اشعار لکھنے کی باریکیوں کو بھی سمجھا، جہاں پریشانی ہوتی وہاں گوگل اور کتابوں کا سہارا بھی لیا۔

اس نئے دور کے ابھرتے ہوئے ادیبوں کی نظمیں آج کے دور کے چاہنے والوں کے دلوں تک ضرور پہنچیں گی۔ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے لوگوں کے دلوں کو چھونے کی کوشش کی ہے۔