ریاست بہار کے پٹنہ ایس ایس پی کے پی ایف آئی اور آر ایس ایس والے بیان پر سیاست تیز ہو گئی ہے بی جے پی نے جہاں ایس ایس پی کو برخاست کرنے کے مطالبہ کیا ہے وہیں ہندوستانی عوام مورچہ کے سرپرست و سابق وزیر اعلیٰ جیتن رام مانجھی نے کہا ہے کہ 'دلت ہونے کے سبب صرف ایس ایس پی ڈھلوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اگر یہی بات کسی بڑی ذاتی کا شخص کرتا تو اتنا بوال نہیں ہوتا۔' Jitan Ram Manjhi on RSS

مانجھی نے کہا کہ 'میری نظر میں آر ایس ایس فرقہ پرست ہے اور اس کے لوگ بھی معاشرے میں فرقہ پرستی کی حمایت کرتے ہیں تاہم ابھی ان پر ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی بات نہیں سامنے آئی ہے لہذا ان کو پی ایف آئی سے جوڑا نہیں جاسکتا ہے جبکہ پی ایف آئی کے تعلق سے ملک کی جانچ ایجنسیوں نے اسکی تصدیق کی ہے کہ پی ایف آئی ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے اور اسکا تعلق عسکریت پسند تنظیموں سے ہے۔' Jitan Ram Manjhi visit Gaya

آر ایس ایس کا پی ایف آئی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، جیتن رام مانجھی

بہار میں جانچ ہو رہی ہے پولیس کو اپنا کام کرنے دیا جائے اس پر سیاست نہیں ہو تو بہتر ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ایس ایس پی منو سنگھ ڈھلوں کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے زبان پھسل گئی ہو ان کا مقصد موازنے کا نہیں تھا مانجھی نے کہا کہ انکی پارٹی نہ تو آر ایس ایس کے نظریہ سے متاثر ہے یا انکی آئیڈیالوجی پر کام کرتی ہے اور نہ ہی انکی پارٹی پی ایف آئی Popular Front of India کی حمایت میں ہے غلط جہاں ہوگا اس پر انصاف کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔'

انکے ترجمان دانش رضوان نے جو بیان دیا ہے کہ ڈھلوں کو شیڈول کاسٹ ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا ہے اس بات میں حقیقت ہے پولیس کو منصفانہ کام کرنے سے روکا نہیں جاسکتا۔ حالانکہ مانجھی نے اس دوران دوسرے رہنماؤں کے بیان پر ردعمل ظاہر کرنے سے منع کر دیا اور کہا پپو یادو ہوں یا کوئی اور سب کا نظریہ اپنا ہے کون کس طرح معاملے کو سمجھتا ہے اور کس طرح کے بیانات دیتا ہے اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں یہ کہ بے باکی سے اپنی بات رکھنی چاہیے۔'

واضح رہے کہ پٹنہ میں پی ایف آئی کے رکن اور مبینہ دہشت گردی کا الزام کاسامنا کرنے والوں کی گرفتاری ہوئی ہے انکی گرفتاری کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے پٹنہ ایس ایس پی نے پی ایف آئی کے کام کو آر ایس ایس سے موازنہ کر دیا تھا جس کے بعد بہار کی سیاست میں ابال آگیا ہے۔' two people arrested in patna for alleged anti national activity