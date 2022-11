گیا:ریاست بہار کے ضلع گیا میں واقع مگدھ یونیورسٹی سیشن لیٹ، بدنظمی ، بدعنوانی اور وقت پر کام کاج نہیں ہونے کو لیکر اپنی شناخت رکھتی ہے اس حوالے سے متعدد مرتبہ حکومت اور گورنر کو مسائل سے واقف کرایا جاچکا ہے لیکن کاروائی نہیں ہونے سے معاملہ جوں کا توں ہے ،JDU Leader Danish Khan Meet Governor Of Bihar And Discuss On Magadh University

یونیورسٹی میں کئی کورس کا سیشن مکمل نہیں ہوا ہے. اس حوالے سے گورنر کم چانسلر بھاگو چوہان سے جے ڈی یو اقلیتی سیل کے ریاستی جنرل سکریٹری دانش خان نے ملاقات کی ہے .

اس دوران دانش خان نے گورنر موصوف کو مگدھ یونیورسٹی کے متعلق مسائل سے واقف کرایا. مطالبہ کیا ہے کہ کم ازکم جو سیشن کا اب تک امتحان نہیں ہوا ہے اسے جلدی کرایا جائے ، گریجویشن سیشن 18-2021کا اب تک پارٹ ٹو کا بھی امتحان نہیں ہوا ہے .جس کی وجہ سے طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑگیا ہے.

انہوں نے کہاکہ یہاں وقت پر ڈگری ، نتائج اور دیگر کاغذات نہیں ملتے ہیں۔ اتنی اہم یونیورسٹی جس کے ماتحت پچاس سے زیادہ کالجز ہیں۔ اس یونیورسٹی کی کارکردگی مایوس کن ہے۔