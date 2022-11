دربھنگہ :ریاست بہار کے دربھنگہ ضلع کے بہیدی بلاک کے نیمیتھی پنچایت کے کورگاما میں سینکڑوں مقامی باشندوں نے بنیادی سہولیات کے فقدان کے خلاف بلاک دفتر کے سامنے احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران مقامی باشندوں نے غریبوں کو زمین کے کاغذات دینے، بھرواڑی (چکوا بھرواڑی) میں زمین دے کر بے گھر غریبوں کی بازآبادکاری،پنچایت سطح پر غریبوں کو سروے کرکے زمین فراہم کرنا، بھنگہی-گجرولی رمولی کے زمینداروں کو مداخلت سے روکنا ، بلاک میں بنی پنچایت عمارت کا افتتاح شروع کرنا ، راشن کارڈ کے مسئلے کو حل کرنا ،غریبوں کو 100 یونٹ بجلی کی فراہمی سمیت دیگر سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ Hundreds Of Farmers And Laborers From Darbhanga Demonstrated In Behiri Block

دربھنگہ کے سینکڑوں کسان اور مزدوروں کا احتجاج



سی آئی ایم ایل، بھاکپا مالے کے بینر تلے سیکڑوں دیہی غریبوں نے بہیری بلاک سرکل دفتر پر مظاہرہ کیا۔ سی پی آئی (ایم ایل) کے ریاستی کمیٹی کے رکن ابھیشیک کمار، کھیگراماس کے ضلع سکریٹری بیدیا ناتھ یادو، رام ولاس منڈل، ہیرا صافی، للت پاسوان، شمبھو ساہ اور کشن دیو مانجھی وغیرہ کی قیادت میں مظاہرہ کرتے ہوئے بہیری مہاویر چوک سے بازار تک مارچ کرتے ہوئے نعرہ بازی کی، بہیری نگر پنچایت کے ایگزیکٹیو آفیسر، پروگرام آفیسر، منریگا وغیرہ نے دفاتر میں داخل ہوکر نعرے لگائے۔Hundreds Of Farmers And Laborers From Darbhanga Demonstrated In Behiri Block