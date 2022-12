گیا:ریاست بہار کے گیا ریلوے جنکشن پر غیرملکی سونے کا بسکٹ برآمد ہوا ہے ، ریلوے سب انسپکٹر محمد اقبال کے مطابق 4.5 کلوگرام سونا برآمد ہوا ہے جو تسکری کا بتایا جارہاہے،Gold Recovered Worth Two Crore AT Gaya Junction In Bihar

ریلوے پولیس نے اس معاملے میں تین افراد کو گرفتار بھی کیا ہے ان سے پوچھ تاچھ جاری ہے کہ انکے ذریعے کہاں سے اتنے وزن میں سونا لایا گیا ہے اور کہاں اسکی سپلائی کرنا تھا،

ریلوے پولیس نے یہ کاروائی خفیہ اطلاع کی بناء پر سیالدہ امرتسر جلیاں والا باغ ٹرین 12479میں کیا ہے ۔ ریلوے انسپکٹر آشوک دوبے نے بتایاکہ گیا ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ایک پر خفیہ ذرائع سے موصول اطلاع کی بنیاد پرڈی آرآئی پٹنہ اور آرپی ایف گیا کی مشترکہ چیکنگ کے دوران ٹرین نمبر 12379 اپ سیالدہ امرتسر جلیانوالہ باغ ایکسپریس اور سیالدہ نئی دہلی۔ ہاوڑہ راجدھانی ایکسپریس سے اشوک کمار جھارکھنڈ ، پروین ورما دہلی اور سنیل کمار یوپی کو گرفتار کیا گیا ہے.

ان کے پاس سے غیرملکی میڈ گولڈ وزن 4.5 کلو گرام جسکی قیمت 2,57,76000 روپے ہے اسکو ضبط کیاگیا ہے جسے ڈی آر آئی پٹنہ کی ٹیم نے مزید کارروائی کے لیے اپنے ساتھ لے گئی ہے واضح ہو کہ اس سے پہلے گیا جنکشن پر 04.01.22 کو 6 کلو سونا ضبط ہوا تھا جس میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا ،اسی ماہ 16جنوری کو 1.5 کلوگرام سونا ضبط کیا گیا اور اس میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا ، 23فروری 2022کو بھی 1.5 کلوگرام سونا ضبط ہوا ،

30.06.22 کو 1.981 کلوگرام سونا ضبط ہوا اور اس معاملے میں تین افراد کو گرفتار کیا گیا.29.09.22 کو 0.378 گرام سونا ضبط ہوا ، اسی طرح 02.11.22 کو 0.266 کو سونا ضبط ہوا اسکے علاوہ اور کئی بار اسمنگلنگ کے لیے لے جائے جارہے سونے ضبط ہوئے آشوک دوبے نے بتایا کہ اس طرح مجموعی طور پر 13 افراد کو گرفتار کر کے 17کلو غیر ملکی گولڈ ضبط ہوئے ۔سونے کی اسمگلنگ کے سلسلے میں کارروائی کی گئی ہے جس کی کل تخمینہ مالیت 8کروڈ 86لاکھ 87ہزار پانچ سو روپیے ہیں