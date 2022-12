گیا:ریاست بہار کے ضلع گیا کے 32 معذور افراد کو بیٹری ٹرائی سائیکل کا تحفہ ملا ہے۔اس سہولت کے ملنے کے بعد معذور افراد کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ کیونکہ بہار حکومت کی جانب سے انہیں یہ مدد حاصل ہوئی ہے ۔Electric Tricycle Distributes Among Handicapped Persons In Gaya In Bihar

معذوروں کے درمیان بیٹری ٹرائی سائیکل تقسیم

ڈی ایم تیاگ راجن نے بتایاکہ حکومت کی یہ اسکیم وزیراعلی معذور امپاورمنٹ اسکیم ' نئی اسکیم ہے۔ اس کے تحت معذور طالب علم اور ویسے معذور جو روزگار کررہے ہیں۔انہیں اپنے گھر سے تین کلومیٹر کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے ۔ انہیں اسکا فائدہ ملنا ہے ، اس اسکیم کے کچھ شرائط ہیں جن میں سالانہ انکم دو لاکھ روپے ہوں،عمر 18برس سے زیادہ ہو اور تین کلومیٹر کی دوری طے کرنی ہو ۔

دویش شرما نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت محکمہ سماجی بہبود کی طرف سے سال 2022_2023 میں پوری ریاست میں بیٹری سے چلنے والی 10,000 ٹرائیسائیکلیں تقسیم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔جس میں سے گیا ضلع میں 441 کا ہدف ہے۔

انہوں نے کہاکہ درخواست آن لائن کی جانی ہے۔ اب تک 441 کے ہدف کے مقابلے 322 آن لائن درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ان میں سے فی الحال 32 اہل درخواست دہندگان کو منظوری کے بعد اس اسکیم کے تحت فوائد الاٹ کیے جارہے ہیں۔ Electric Tricycle Distributes Among Handicapped Persons In Gaya In Bihar