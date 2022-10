گیا: اقلیتی برادری کو متعدد مسائل مختلف سطحوں پر در پیش ہیں، تاہم وقت پر مسائل کے سدباب کے لئے انتظامیہ کے نزدیک پہل نہیں کی جاتی ہے اسکی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عام لوگوں کی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام تک رسائی نہیں ہے۔Muslims do not have access to government officials

سابق آئی جی معصوم عِزیز کاظمی

ای ٹی وی بھارت نے اس موضوع پر محکمہ پولیس کے بہار کیڈر کے سابق آئی جی معصوم عزیز کاظمی سے گفتگو کی تو انہوں نے کئی اہم نکات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ اگر اس جانب پہل نہیں ہوئی تو مسلمان مزید احساس کمتری کے شکار ہوں گے، انہوں نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کے دوران کہاکہ یہ موضوع بڑا اہم اور سنجیدہ ہے، دراصل حقیقت یہ ہے کہ آزادی اور ملک کے بٹوارے کے بعد سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوا کہ اقلیتی طبقے احساس کمتری کے شکار رہے، کچھ عرصے بعد معاشرے میں تعلیمی سدھار ہوئی جسکی وجہ سے بیداری پیدا ہوئی اور اس میں حکومتوں کا بھی کردار رہا، لیکن آج بھی چھوٹے شہروں اور گاوٴں دیہات کے باشندے اپنے حقوق کی بازیابی کیلئے باشعور نہیں ہیں وہ اپنے مسائل کا اظہار کس طرح حکام تک کریں اس کا علم نہیں ہے ۔

اسکی ایک وجہ یہ ہے کہ حکومتی اداروں کے حکام سبھی طبقے کے عام لوگوں کے مسائل کے حل کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں جسکی وجہ سے عام لوگوں میں مایوسی پیدا ہوتی چلی گئی چونکہ وہ خود ایک آئی پی ایس افسر رہے ہیں تو سرکاری کام کاج سے واقف ہیں ، انتظامیہ اور حکومتوں کی جانب سے کئی ایسے پروگرام چلتے تھے جس میں براہ راست عام فرد بھی اپنی شکایتوں کا اظہار کرسکتا تھا تاہم حال کے برسوں میں کئی پروگرام بند ہوئے جبکہ ایک دو پروگرام جیسے کہ ' جنتادربار ' سرکار آپکے دووار ' پروگرام ہورہے ہیں تاہم وہ بڑے حکام تک محدود ہوگئے۔

انہوں نے مزید کہا کہ خاص بات یہ ہے کہ جو شکایت ہوتی ہے اسکا فالواپ نہیں ہے ، حکومت کی جانب سے ذمہ داری طے نہیں ہے اگر معقول شکایتیں ہیں اور اگر اعلی حکام کےعلم میں آگئی ہیں تو اس پر فوری کاروائی ہو لیکن آج حالات یہ ہیں کہ برسوں وقت گزرجاتا ہے لیکن اسکا ازالہ نہیں ہوپاتا ہے ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ کسی بھی بڑے افسر جیسے کلکٹر ، ایس پی ، ایس ڈی او رینک کے بھی افسران کے دفتر کے باہر بورڈ لگاہوتا ہے جس میں عام لوگوں سے ملنے کے لیے وقت اور دن متعین ہوتا ہے جبکہ ہونا چاہیے کہ جب افسر دفتر میں موجود ہو تو کوئی بھی شخص اس سے مل سکے ، اور حکومت کو اس پر نوٹس لیناچاہیے۔

انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنی بات سنجیدگی اور دانشمندی کے ساتھ بلاجھجھک پہنچانی چاہیے کیونکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی باتوں کو نہیں رکھنے کی وجہ سے بڑا مسئلہ پیدا ہوجاتا ہے دوسری چیز کے مسلم قائدین کو بھی چاہیے کہ قوم کو بیدار کریں ، علماء اپنے خطاب میں حقوق کو بتائیں۔

