دربھنگہ: بہار کے دربھنگہ میں کانگریس رہننما کے قتل کے 14 دنوں بعد ضلع مجسٹریٹ کی ہدایت پر قبر کھود کر ان کی لاش نکالی گئی اور دوبارہ پوسٹ مارٹم کے لئے بھیجی گئی۔ ضلع میں گذشتہ دنوں کانگریس اقلیتی سیل کے ضلع صدر ضیاء الرحمن عرف ببن کے قتل کا معمہ مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ گھر والوں کی درخواست پر متوفی کانگریس لیڈر کی لاش کو 14 دنوں کے بعد دوبارہ پوسٹ مارٹم کے لئے قبر سے نکالی گئی۔ دراصل لواحقین پرانی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے مطمئن نہیں ہیں۔ انہوں نے ڈی ایم سے دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے کی درخواست کی تھی۔

دربھنگہ کے مقتول کانگریس رہنما کی لاش کی دوبارہ پوسٹ مارٹم

ضلع مجسٹریٹ نے مقتول کے گھروالوں کے مطالبے پر غور کرتے ہوئے لاش کی دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے کی ہدایت دی۔ ان کی ہدایت پر ہی مقتول کی دوبارہ پوسٹ مارٹم کرائی گئی۔ محمد کیش نے بتایا کہ مقتول ضیاء الرحمان عرف ببن کو پیٹھ میں گولی لگی تھی۔ ہمارے بار بار کہنے کے باوجود پولیس اس بات سے انکار کر رہی تھی کہ فائرنگ ہوئی ہے۔ تاہم تینوں ملزمان کو ریمانڈ پر لینے کے بعد پولیس نے ایک پستول اور کھوکھے بھی برآمد کر لیے ہیں۔ لیکن پوسٹ مارٹم میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اسی لئے ہم نے ڈی ایم سے لاش کو دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے کا مطالبہ کیا تھا۔

واضح رہے کہ مقتول ضیاء الرحمان کی لاش گزشتہ 8 دسمبر کی صبح بانس باڑی میں ملی تھی۔ اس پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تین افراد کو گرفتار کر لیا تھا۔ کلیدی ملزم محمد جاوید کو دربھنگہ سے ممبئی جانے کے دوران پولیس نے دربھنگہ ہوائی اڈے سے حراست میں لیا تھا۔ اس سے پوچھ گچھ کی گئی۔ دوران تفتیش محمد جاوید نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے اس میں ملوث دیگر دو افراد کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی جس کے بعد پولیس کی ٹیم نے مسلسل چھاپہ ماری کرتے ہوئے دو اور ملزمان سراج اور چھوٹو کو پکڑنے میں کامیاب رہی۔