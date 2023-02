دربھنگہ میں وزیر اعظم نریندر مودی کا پتلا نظر آتش

دربھنگہ: ریاست بہار کے ضلع دربھنگہ میں پیر کے روز کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (سی پی آئی) کی قومی اپیل پر وزیر اعظم نریندر مودی کا پتلا نذر آتش کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پتلا نذر آتش کیے جانے سے پہلے ضلعی دفتر سے پارٹی کے درجنوں کارکنان نے مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے MRM کالج سے ہوتے ہوئے کامریڈ بھوگیندر جھا چوک پہنچے۔ دوسری طرف پتلا جلانے کے بعد نارائن جی جھا کی صدارت میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے ریاستی سکریٹری، سابق ایم ایل اے رام نریش پانڈے نے کہا کہ جب سے مرکز میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی)کی حکومت آئی ہے، بڑے پیمانے پر بجٹ میں کٹوتیاں کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے بڑے پیمانے پر ٹیکس وصول کر کے وہ اپنے صنعتکار دوستوں کو مفت میں قرضے بانٹ رہی ہے۔ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج روزمرہ کی تمام چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ مہنگائی آسمان کو چھو چکی ہے۔

رام نریش پانڈے نے کہا کہ سال 2014 سے اب تک تمام اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ ہوا ہے۔ لوگوں کا جینا مشکل ہے۔ حکومت اپنے بجٹ میں عوام کو ریلیف دے۔ اس کے برعکس حکومت نے اس بجٹ سے سب کو مایوس کیا ہے۔ جس کے خلاف پیر کے روز پورے ملک میں وزیر اعظم نریندر مودی کا پتلا نذر آتش کیا گیا۔ پارٹی کے ضلع خزانچی سدھیر کمار، پروفیسر صابر احمد بیگ، وشواناتھ مشرا، چندریشور سنگھ، رام چندر شاہ، برج بھوشن پرساد سنگھ 'بھولا'، ہریش سنگھ، احمد علی تمنے، سدھیر کمار رائے، آشوتوش مشرا، شرد کمار سنگھ، پرسنجیت پربھاکر، وغیرہ نے بھی خطاب کیا۔

