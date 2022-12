گیا: ریاست بہار کے ضلع گیا میں واقع بودھ گیا ایک ماہ کے دورے پر مذہبی پیشوا دلائی لامہ گیا پہنچ رہے ہیں۔ آج ان کی آمد سے قبل انتظامیہ کی جانب سے تمام تر تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں۔Dalai Lama Will Reach Bodhgaya Tomorrow For One Month Long Tour

دلائی لامہ ایک ماہ کے دورہ پر جمعرات کو گیا پہنچیں گے

یہاں بودھ گیا میں دلائی لامہ کی حفاظتی انتظامات کے لئے 2000 سے زائد سیکیورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ دلائی لامہ بودھ مذہب کے بڑے مذہبی رہنماء ہیں یہاں بودھ گیا وہ کورونا وبائی مرض کے دو سال بعد پہنچیں گے

ایک ماہ کے قیام کے دوران انکا سہ روزہ خصوصی' مذہبی جلسہ 'بھی ہوگا جس میں پچاس سے زائد ممالک کے ہزاروں بودھ عقیدت مندوں کی شرکت ہوگی اس دوران دلائی لامہ کے خصوصی ٹیچنگ پروگرام اور ان سے ملاقات کے لئے ریاستی وقومی سطح کے سیاسی وسماجیط معزز شخصیات کی آمد متوقع ہے

۔اس موقع پر وزیراعلی نتیش کمار کی آمد بھی متوقع ہے چونکہ دلائی لامہ کو لیکر چین کا الگ نظریہ ہے تو اس صورت میں یہاں بھارتی حکومت کی جانب سے دلائی لامہ کو خصوصی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔Dalai Lama Will Reach Bodhgaya Tomorrow For One Month Long Tour