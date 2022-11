دربھنگہ:کامریڈ لکشمی پاسوان کے آخری رسمات کے لئے نکالے گئے جلوس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی، لکشمی کانت پاسوان ہمیشہ فرقہ وارانہ قوتوں کے خلاف لڑنے والے لیڈر تھے ۔ ان کی کل 4 نومبر کی دوپہر سمستی پور کے ایک نجی اسپتال میں موت ہوگئی تھی۔CPIML Senior Leader Comrade Lakshmi Paswans Last Rites Were Mourned By The Crowd

سنکلپ سبھا سے خطاب کرتے ہوئے، سی پی آئی (ایم ایل) پولٹ بیورو کے رکن دھیریندر جھا نے کہا کہ ہم سیکولرازم، ترقی کی لڑائی کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ لکشمی پاسوان کو ہماری اصل حقیقی خراج عقیدت ہے۔

اس جلوس میں جے ڈی یو کے سینئر لیڈر و سابق مرکزی وزیر مملکت علی اشرف فاطمی، آر جے ڈی کے ضلع صدر امیش رائے، سی پی آئی (ایم ایل) کے پولٹ بیورو کے رکن دھیریندر جھا، گھوشی ایم ایل اے رامبالی سنگھ یادو، کھیگرامس کے ریاستی ایگزیکٹو سکریٹری سترودھن ساہنی، صدر اوپیندر پاسوان، قومی سکریٹری دلیپ سنگھ۔ ، کانگریس شیو نارائن پاسوان، دیاناد پاسوان، سی پی آئی کے ضلع سکریٹری نارائن جھا، سی پی ایم کے ضلع سکریٹری اویناش کمار ٹھاکر عرف منٹو، سی پی آئی (ایم ایل) کے ضلع سکریٹری بیدیا ناتھ یادو، ریاستی کمیٹی کے ارکان ابھیشیک کمار، نیاز احمد، سنیچری دیوی، بھیم سمیت سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔