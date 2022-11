دربھنگہ: ریاست بہار کے دربھنگہ میں سی پی آئی-ایم ایل نے آئی جی دفتر (دربھنگہ) کے سامنے پولٹ بیورو کے رکن دھیریندر جھا کی قیادت میں دربھنگہ میں بڑھتے ہوئے جرائم اور پولیس کی غیر ذمہ دارانہ رویے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ CPIML Protest Against Increasing Crimes And Police Inaction In front of IG office Darbhanga

جرائم اور پولیس کی عدم توجہی کے خلاف آئی جی دفتر دربھنگہ کے سامنے مظاہرہ

پولٹ بیورو کے رکن دھیریندر جھا نے اس موقع پر 7 نکاتی مطالبہ آئی جی دفتر میں سونپا۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جب ہائی کورٹ سے نہرا رجواڑا میں صرف 09 مکانات کو ہتانے کا حکم دیا تھا ، تو پھر 50 مکانات کو کیوں تباہ کیا گیا؟

ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ نے آئی جی کو واضح ہدایات دی کہ فوٹیج کی بنیاد پر کارروائی کی جائے۔ لیکن پولیس کے اہلکاروں کے بدعنوانی میں ملوث ہونے کی وجہ سے بے گناہ بھاکپا مالے لیڈر پپو خان ​​کو 3 ماہ سے جیل میں رکھا گیا ہے۔ اگر ایک ہفتہ کے اندر ہتایے گئے دلت غریبوں کی باز آبادکاری اور پپو خان ​​کی رہائی نہیں کی گئی تو بہار اسمبلی کے سامنے زبردست مظاہرہ کیا جائے گا۔

کمتول تھانہ معاملے میں گاؤں والوں کے خلاف درج جھوٹے مقدمات کو واپس لینے اور نامزد ملزمان کی گرفتاری، بیرول تھانہ کے بواری گاؤں میں گاؤں والوں پر پولیس کے وحشیانہ لاٹھی چارج کی تحقیقات اور قصوروار اہلکاروں کے خلاف کارروائی، ملزمان کی گرفتاری سمیت مختلف مطالبات کئے گئے۔

ضلع سکریٹری بیدیا ناتھ یادو، ریاستی کمیٹی کے ارکان ابھیشیک کمار، نیاز احمد، پپو پاسوان، کیسری یادو، نند لال ٹھاکر، دیویندر کمار، جنگی یادو، ہری پاسوان، سادھنا شرما اور دیگر نیتا مظاہرہ میں شامل ہوئے۔ لوٹ اور بدعنوانی کے خلاف احتجاج میں انوپم کماری، سادھنا شرما، ونود سنگھ، سوری نارائن شرما، ہری پاسوان اودھیش سنگھ وغیرہ کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ بھی موجود تھے۔