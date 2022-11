دربھنگہ: بہار کے دربھنگہ ضلع میں سی پی آئی ایم ایل انصاف اور انوس کی جانب سے مشتر کہ طور پر سوموار کو دربھنگہ کے صحافی وریندر پرساد یادو پر ودیاپتی پروگرام کے دوران گزشتہ آٹھ نومبر کورپورٹنگ کے دوران جان لیوا حملے کے خلاف احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔CPI-ML, Insaaf Manch And Revolutionary Youth Union Took Out A Protest March Against Attack On The Journalist

اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ ۔ سی پی آئی ایم ایل نے ہمیشہ آزادی کے اظہار خیال پر حملوں کے خلاف جدوجہد کی ہے، انصاف کے حصول تک شدید جدوجہد جاری رہے گی۔

انصاف منچ کے ریاستی نائب صدر نیاز احمد نے کہا کہ ریاست میں اقتدار کی تبدیلی کے باوجود مقامی پولیس انتظامیہ پر اب بھی ایک مخصوص پارٹی کا غلبہ ہے۔ اس پورے واقعہ کو ایک مخصوص نظریہ کی طرف سے دلیتوں اور اقلیتوں پر مسلسل حملے کی ایک کڑی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ دلت صحافی وریندر پرساد پر قاتلانہ حملے سے صاف ظاہر ہے کہ پولیس انتظامیہ ذات پات اور طبقے کی بنیاد پر کارروائی کرنے میں کس قدر سست ہے۔

انقلابی نوجوان سبھا کے ریاستی سکریٹری سندیپ کمار چودھری نے ضلع میں بڑھتے ہوئے جرائم کی وارداتوں پر مکمل کارروائی کرنے کے ساتھ ساتھ حملہ آوروں کو جائے وقوع سے بھگانے والے مجرموں کو بھی پکڑنے کا مطالبہ کیا۔

اس احتجاجی مارچ میں میونسپل سکریٹری صادق بھارتی، نند لال ٹھاکر، پروفیسر۔ کامیشور پاسوان، اندراجیت رام، سورج مہتو، رنجن سنگھ، بھوشن منڈل، شیون یادو، دھرمیش یادو، امیش ٹھاکر، سویتا دیوی، بسنتی دیوی، شیلا دیوی، پریمیا دیوی سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔CPI-ML, Insaaf Manch And Revolutionary Youth Union Took Out A Protest March Against Attack On The Journalist