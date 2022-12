ریاست بہر کے ضلع موتیہاری میں اس وقت افراتفری مچ گئی جب اینٹوں کے بھٹے کی چمنی آگ کی وجہ سے پھٹ گئی،اس واقعہ میں اب تک چمنی مالک سمیت 7 مزدور جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ چمنی میں اب بھی تقریباً 10 مزدور دبے ہوئے ہیں۔ انہیں ہٹانے کا کام جاری ہے۔5 Killed, 7 Injured After Chimney Explodes at Brick Industry in Motihari

حادثہ میں 15 افراد زخمی: یہ حادثہ رام گڑھوا تھانہ علاقہ میں پیش آیا۔ اینٹوں کے بھٹے کی چمنی گرنے سے کئی مزدور دب گئے۔ 7 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 15 افراد کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ جنہیں زخمی حالت میں رکسول کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔

ڈی ایم-ایس پی موقع پر پہنچے: اطلاع کے مطابق چمنی آپریٹر ارشاد احمد کی بھی موت ہو گئی ہے۔ اب تک 10 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اطلاع ملنے پر ڈی ایم اور ایس پی موقع پر روانہ ہو گئے۔ رام گڑھوا، سوگولی، رکسول اور پالانوا سمیت کئی تھانوں کی پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔

اطلاعات کے مطابق اب بھی کئی افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ واقعہ کے بعد افراتفری مچ گئی۔ جس میں کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ مقامی پولیس اور حکام کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے۔

