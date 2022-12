پٹنہ : بہار کے کڑھنی ضمنی انتخابات میں بی جے پی کے کیدار پرساد گپتا نے کٹر حریف جے ڈی یو امیدوار منوج کشواہا کو 3632 ووٹوں سے شکست دے دی۔ کڑھنی ضمنی انتخابات میں بی جے پی کے امیدوان کی جیت جے ڈی یو اور آرجے ڈی کے لئے زبردست دھچکا ہے۔BJP Win Kudhni by Election ,Set Back For Mahagathbandhan In Bihar

کڑھنی ضمنی انتخابات میں بی جے پی کی جیت مہا گٹھ بندھن کے لئے دھچکا

کڑھنی ضمنی انتخاب میں بی جے پی کے کیدار پرساد گپتا نے جے ڈی یو کے امیدوار منوج کشواہا کو 3632 ووٹوں سے شکست دے دی۔بی جے پی کے امیدوار کو کل 76648 ووٹ ملے، جبکہ جے ڈی یو کے امیدوار کے کھاتے میں 73016 ووٹ آئے۔

ضمنی انتخابات کا مقابلہ دلچسپ رہا۔ گنتی کا سلسلہ 22ویں راؤنڈ تک چلتا رہا۔ ووٹوں کی گنتی کے دوران بی جے پی نے پہلے 5 راؤنڈ میں مسلسل برتری برقرار رکھی تھی۔ وہیں جے ڈی یو 9ویں راؤنڈ سے 18ویں راؤنڈ تک مسلسل بی جے پی سے آگے تھی۔

ضمنی انتخابات میں ملی جیت کے بعد بی جے پی کے سینئر رہنما و ریاستی ترجمان پریم رنجن پٹیل نے کہا کہ یہ جیت عوام کی جیت ہے.ہم نے اس کے لئے کڑی محنت کی تھی۔کارکنان کی محنت کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملی۔

وہیں ایم آئی ایم کے ریاستی جنرل سکریٹری انجینئر آفتاب عالم نے کہا کہ کڑھنی انتخاب میں ہار سے عظیم اتحاد کا غرور چکنا چور ہوگیا ہے، انہوں نے چار اراکین اسمبلی توڑ کر دھوکہ دیا تھا۔