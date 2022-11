گیا:ریاست بہار میں اقلیتی برادری کو برسر روزگار کرنے کی غرض سے اہم اسکیم 'وزیراعلیٰ اقلیتی روزگار قرض' اسکیم ہے ۔آسان شرائط پر قرض کے رقم کی فراہمی تو ہے لیکن اسے لینے والوں کو کافی وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے کیونکہ مالی برس کے اگر شروع مہینے میں بے روزگار ضرورت مند درخواست دیتے ہیں تو کم ازکم اس رقم ملنے میں مالی برس کا اختتام ہوجاتا ہے،Bihar Minority Finance Corporation Scheme In Put On Hold In Gaya In Bihar

اکثر معاملہ یہ ہوتاہے کہ قرض کی رقم سلیکشن ہونے کے باوجود دو تین سال کا وقت گزرجاتاہے تب جاکر کے رقم ملتی ہے۔ حالانکہ تاخیر کا معاملہ ضلع اقلیتی فلاح دفتر سے پیش نہیں آتا بلکہ مالیاتی کارپوریشن پٹنہ سے رقم ملنے میں تاخیر ہوتی ہے۔ اس برس فروری تا مارچ تک مالی سال 23-2022اور گزشتہ مالی سال 21-2022کے لئے فارم پر کئے گئے تھے ۔دوماہ بعد باضابطہ کیمپ لگاکر درخواست گزاروں کا سلیکشن ہوا۔اگست ستمبر ماہ میں اقرارنامہ پر دستخط کے لئے کیمپ لگے۔ اس کے بعد اکتوبر ماہ میں فائل مالیاتی کارپوریشن کو ضلع سے بھیج دی گئی تاہم اب تک درخواست گزاروں کو رقم نہیں ملی ہے ۔

مگدھ کمشنری کے قریب سبھی ضلعے سے اقرارنامہ کی فائلیں مالیاتی کارپوریشن پٹنہ کو ارسال کی جاچکی ہے ۔اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے کمشنری انچارج دھرمیش کمار نے بتایاکہ ضلع سے فائل جاچکی ہے قرض کی رقم ملنے میں تاخیر کیوں ہے یہ ان کے علم میں معاملہ نہیں تاہم توقع ہے کہ اس ماہ تک رقم بھیج دی جائے گی اور محکمہ کی جانب سے رقم بھیجنے کی کاغذی کاروائی کی جارہی ہے ۔

انہوں نے بتایا کہ ضلع گیا میں اس مرتبہ 260کے قریب دردرخواست گزاروں کا سلیکشن ہوا اور ایک سو کے قریب درخواست گزاروں کے ساتھ اقرارنامہ پر دستخط کراکر ضروری کاغذات کے ساتھ اقرارنامہ کی کاپی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کو ارسال کردی گئی ہے لیکن اب تک وہاں سے رقم نہیں ملی ہے

بودھ گیا بلاک کے ایک درخواست گزار فیاض خان نے بتایاکہ انکے ساتھ قرض کے لئے معاہدہ قریب دو مہینے پہلے ہوچکا ہے لیکن اب تک رقم نہیں ملی ہے۔