پٹنہ: چھ ریاستوں کے ساتھ اسمبلی حلقوں کے لیے ضمنی انتخابات کے نتائج آنا شروع ہے۔ نتائج ملے جلے آرہے ہیں۔ بہار میں موکاما میں آر جے ڈی نے جیت حاصل کی ہے جب کہ گوپال گنج سے بی جے پی آگے چل رہی ہے۔ قبل ازیں موکاما اسمبلی ضمنی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی اتوار کی صبح 8 بجے شروع ہوئی۔ جہاں موکامہ سے آر جے ڈی امیدوار نیلم دیوی نے جیت حاصل کی ہے۔ RJD Victory in Mokama also goes beyond Gopalganj In Bihar

یہ بھی پڑھیں:

ریاستی انتخابی دفتر کے مطابق گوپال گنج اور موکاما اسمبلی حلقوں میں ووٹوں کی گنتی صبح 8 بجے سخت سیکورٹی کے درمیان شروع ہوئی۔ پہلے پوسٹل بیلٹس کی گنتی کی گئی اور پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں (ای وی ایم) میں بند ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ واضح رہے کہ گوپال گنج اور موکاما اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات 3 نومبر کو ہوئے تھے۔ گوپال گنج میں دو لاکھ 79 ہزار 852 ووٹروں میں سے 51.48 فیصد نے ووٹنگ میں حصہ لیا تھا۔ وہیں موکاما میں اپنے ایم ایل اے کو منتخب کرنے کے لیے تین لاکھ 31 ہزار 21 ووٹروں میں سے 53.45 فیصد نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا تھا۔ موکاما اسمبلی حلقہ کے ووٹوں کی گنتی میٹھا پور، پٹنہ اور گوپال گنج اسمبلی حلقہ میں واقع تھاوے ڈائیٹ سینٹر، آریہ بھٹہ یونیورسٹی میں ہو رہی ہے۔

واضح رہے کہ گوپال گنج اسمبلی ضمنی انتخاب میں اصل مقابلہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی کسم دیوی اور راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے موہن پرساد گپتا کے درمیان ہے۔ آر جے ڈی امیدوار کو جنتا دل یونائیٹڈ (جے ڈی یو) اور کانگریس سمیت سات جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ ساتھ ہی بی جے پی اپنے دم پر الیکشن لڑ رہی ہے۔ اے آئی ایم آئی ایم سے عبدالسلام، بی ایس پی سے محترمہ رابڑی دیوی کے بھائی اور سابق ایم پی سادھو یادو کی بیوی اندرا یادو بھی اس سیٹ سے میدان میں ہیں۔

اس کے ساتھ ہی موکاما اسمبلی حلقہ کے ضمنی انتخاب کے لیے چھ امیدوار میدان میں تھے، جن میں سے چار مرد اور دو خواتین امیدوار تھے۔ اس سیٹ پر اصل مقابلہ سابق ایم ایل اے اننت سنگھ کی بیوی آر جے ڈی امیدوار نیلم سنگھ اور بی جے پی کی سونم دیوی کے درمیان تھا۔ ان دونوں سیٹوں میں سے 2020 میں ہونے والے عام انتخابات میں بی جے پی کے سبھاش سنگھ، گوپال گنج سے اور آر جے ڈی کے اننت سنگھ موکاما سے منتخب ہوئے تھے، لیکن اس سال یہ سیٹ سبھاش سنگھ کی بے وقت موت اور اننت سنگھ کو سزا ہونے کی وجہ سے خالی ہوئی تھی، جس پر ضمنی الیکشن ہوا۔

یو این آئی