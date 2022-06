پٹنہ: دارالحکومت پٹنہ کے پیربھور تھانہ علاقے سے تین سالہ بچی کے اغوا اور فروخت کا معاملہ سامنے آیا ہے A 3 YEARS OLD GIRL KIDNAPPED IN PATNA۔ اہل کی شکایت پر پولیس حرکت میں آگئی اور تفتیش شروع کردی۔ اس معاملے کی تحقیقات کے بعد ایک بزرگ خاتون اور تین سالہ معصوم بچی کو فروخت کرنے والے مبینہ ملزم شخص کے ساتھ دو نابالغ بچوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ A 7 Year Old Boy and Two Others Arrested for Kidnapping Cases

حراست میں لی گئی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ 3 سالہ معصوم بچی کو اس کا 7 سالہ بیٹا پٹنہ جنکشن لے کر آیا تھا۔ اس کے بعد جنکشن کے پلیٹ فارم نمبر 10 کے قریب موجود ایک نوجوان مغویہ لڑکی کو بسکٹ کھلانے کے بہانے کہیں اور لے گیا جس کا اسے علم نہیں ہے۔ اس معاملے میں لڑکی کے والد عاطف آزاد کا کہنا ہے کہ' 22 جون کی شام سے ان کی بیٹی لاپتہ ہے اور ان کے کرایہ دار کے 7 سالہ بیٹے نے ان کی بیٹی کو 500 روپے میں فروخت کر دیا ہے۔

درحقیقت جب پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی تو دکھایا گیا کہ ایک 9 سے 7 برس کا بچہ ایک معصوم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ اس کے بعد پولیس نے اس بچے سے پوچھ گچھ کی اور پھر نشاندہی کی بنیاد پر کربیگھیا اسٹیشن سے ایک بزرگ کو نابالغ بچوں کے ساتھ پکڑا گیا۔ پولیس نے ان سے سختی سے پوچھ گچھ کی تو ایک اور خاتون کا نام سامنے آیا۔ اس کے بعد پولیس نے پٹنہ کے پوسٹل پارک علاقے میں چھاپہ مارا اور وہاں سے ایک لڑکی کو گرفتار کیا گیا۔ جن سے پیربھور پولیس تفتیش کر رہی ہے۔

پولیس کو ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا: وہیں کیس درج کرنے کے بعد پولیس جائے وقوع اور اس کے آس پاس نصب سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کر رہی ہے۔ جبکہ اب تک معصوم بچی کی بازیاب نہیں ہوسکی ہے، وہیں پیربہور تھانے کے انچارج صبیح الحق نے کہا کہ تحریری شکایت کی گئی ہے، تمام حراست میں لیے گئے لوگوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی تک بچی کی فروخت کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔

