سوپور: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور بومائی میں بجلی کی آنکھ مچولی سے لوگ کافی پریشان ہیں۔ لوگوں نے محکمۂ بجلی پر الزام عائد کیا کہ علاقے میں بجلی کی شدید قلت سے مقامی آبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند روز قبل وزیر داخلہ امت شاہ نے e Inaugration کر کے power receiving station کا افتتاح کیا لیکن اس کے باوجود علاقے میں بجلی کا کافی فقدان ہے۔

لوگوں کے مطابق گزشتہ سالوں سے اس بومائی میں بجلی کے حوالے سے کافی مشکلات تھی لیکن سرکار نے ایک Power receiving station دے کر اس علاقے کی مشکلات دور کرنے کی کوشش کی مگر محکمہ کی لاپرواہی سے ہم کو ایک بار پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں بجلی سپلائی چوبیس گھنٹوں رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کو مشکلات نہ ہوں۔ انہوں نے سرکار اور ضلع انتظامیہ بارہمولہ سے گزارش کی کہ ان کی مشکلات کو دور کیا جائے اور بجلی سپلائی فراہم کی جائے۔