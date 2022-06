بارہمولہ: این آئی اے کی طرف سے بارہمولہ میں مختلف مقامات پر چھاپہ مار کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ NIA Raids Again in Baramulla at Multiple Places۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں آج ایک بار پھر این آئی اے کی طرف سے چھاپہ مار کارروائی کی جارہی ہے۔ NIA Raids in Baramulla



ذرائع کے مطابق سنگری ٹاپ اور خان پورہ بارہمولہ میں اس کارروائی کو انجام دیا جارہا ہے۔ Raid on Sangri Top and Khanpura Baramulla



اس سلسلہ میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔

