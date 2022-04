بارہمولہ: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ سے تعلق رکھنے والا ایک 25 سالہ نوجوان جمعہ کو سعودی عرب میں ایک عمارت سے گر کر ہلاک ہوگیا۔ ذرائع کے مطابق نوجوان کی شناخت عمران احمد شیخ ولد غلام محمد شیخ کے طور پر ہوئی ہے جو بارہمولہ کے نہال پورہ پٹن علاقہ کا رہنے والا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ شخص شاہ وارمر کمپنی میں کام کرتا تھا اور اچانک سے عمارت سے گر پڑا۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔ Baramulla youth died after falling from a building in Saudi Arabia



متوفی کے اہل خانہ کے مطابق سعودی پولیس نے اس کی لاش کو طبی اور قانونی کارروائی کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور موت کی اصل وجہ کی تفتیش جاری ہے اور اس دوران حادثے کے بعد سعودی پولیس نے ایک کیس درج کر لیا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ پڑتال کے علاوہ اس شخص کی موت کن حالات میں ہوئی ہے، اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم اس سلسلے میں اہل خانہ نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کی ہے کہ وہ سعودی عرب سے ان کی لاش کی جلد واپسی کریں تاکہ وہ ان کی آخری رسومات ادا کر سکیں۔ Kashmiri youth mysteriously dies in Saudi Arabia



جموں و کشمیر سٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے ترجمان ناصر کھوہامی نے کہا کہ ایسوسی ایشن نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو خط لکھا ہے کہ وہ لواحقین کی مدد کریں اور اس معاملے کو وزارت خارجہ کے ساتھ آگے بڑھائیں تاکہ مقتول کی میت کو سعودی عرب سے کشمیر واپس لیا جائے اور تاکہ ان کے آبائی گاؤں میں آخری رسومات ہو سکے۔: JKSA requests LG to facilitate return of body



یہ بھی پڑھیں : Youth Missing in Srinagar: خانیار کا 17 سالہ نوجوان لاپتہ، اہل خانہ کی گھر واپسی کی اپیل