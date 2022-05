بارہمولہ: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے جاہامہ علاقے میں سکیورٹی فورسز نے لشکر طیبہ سے وابستہ ایک عسکریت پسند کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے اصلہ بارود بھی برآمد کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ایک ناکے کے دوران بارہمولہ کے جاہامہ علاقے میں فوج، جموں کشمیر پولیس کی مشترکہ کارروائی میں اس عسکریت پسند کو گرفتار کیا گیا اور اس کے پاس سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ One Hybrid LET Militant Arrested in Baramulla

لشکر طیبہ سے وابستہ ایک عسکریت پسند گرفتار

یہ بھی پڑھیں:

LeT Militant Arrested: سرینگر نوگام سے لشکر طیبہ کا 'ہائبرڈ' عسکریت پسند گرفتار

عسکریت پسند کی پہچان توحید احمد ہارون کے طور پر ہوئی ہے جو بارہمولہ کے رہنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں بارہمولہ پولیس چوکی میں ایک کیس درج کرکے تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔