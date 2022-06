بارہمولہ: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے تحصیل پٹن میں فوج کی جانب سے پہلی مرتبہ بزرگوں اور نوجوانوں کے ساتھ ایک اہم گفتگو کا اجلاس کرکے اس کوشش کو بڑھاوا دیا گیا ہے کہ قدیم دور کے لوگوں اور جدید دور کے لوگوں کے زندگیوں میں کیا فرق تھا۔ Army organises elders parliament cum interaction programme

پٹن کے گورنمنٹ ڈگری کالج میں منعقد اجلاس میں بزرگوں اور نوجوانوں نے شرکت کرکے آپس میں گفتگو کی۔ مختلف دیہات کے بزرگوں نے 80 کی دہائی کے کشمیر میں رہنے اور اس کے بعد سے کیا تبدیلی آئی ہے کے بارے میں اپنا تجربہ بیان کیا اور بزرگوں نے اپنی حکمت سے موجودہ نسل کو روشناس کیا اور کشمیریت کو اپنی رہنما قوت کے طور پر دیکھنے کا مشورہ دیا۔ اس دوران وہاں پر ایک انٹرایکٹو سیشن بھی منعقد کیا گیا جس میں پولیس، فوج، بزرگوں کے علاوہ نوجوانوں نے کشمیر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ Conversation between elders and youth in Baramulla

فوج کی جانب سے پٹن ڈگری کالج میں اجلاس

گفتگو میں مختلف مسائل پر بحث کا مشاہدہ بھی کیا جو آج کل کشمیر میں موجود ہے اور کہا گیا کہ کس طرح ہم معاشرے میں حقیقی کشمیریت، انسانیت ایک بار پھر زندہ کرسکتے ہیں۔ اس دوران پولیس اور فوج کے اعلیٰ افسروں نے اپنی موجودگی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام پر حاضری دی اور اجلاس سے خطاب کیا اور نوجوانوں سے کہا کہ وہ بزرگوں سے سیکھیں اور زندگی میں صحیح راستے کا انتخاب کریں۔