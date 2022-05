شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سلام آباد، اوڑی میں منگل کو این ایچ پی سی ڈیم سے 30 سالہ شخص کی لاش پانچ دن بعد نکالی گئی۔Body Fished out from Jhelum after 5 Days سرکاری ذرائع نے بتایا کہ نثار احمد تیلی ولد عبد الجبار تیلی ساکنہ داچنا، سلام آباد، بونیار نے 12 مئی کو چندن واڑی، اوڑی میں پل سے دریائے جہلم میں چھلانگ لگائی تھی، جس کے بعد اُس کی لاش کو بازیاب کرنے کی کوششیں جاری تھی۔

انہوں نے مزید بتایا کہ پولیس، ایس ڈی آر ایف سمیت مقامی رضاکاروں کی پانچ دن کی مسلسل کوششوں کے بعد منگل کو لاش این ایچ پی سی ڈیم سلام آباد، اوڑی سے برآمدکی گئی۔ 30 year old Man’s Body Fished out from Jhelumلاش کو طبی وقانونی لوازمات کیلئے سب ڈسٹرکٹ اسپتال، اوڑی منتقل کیا گیا، بعد ازاں میت کو آخری رسومات کیلئے اہل خانہ کے سپرد کر دیا گیا۔

پولیس نے اس ضمن میں معاملہ درج کرکے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔

