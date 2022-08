بانڈی پورہ: جموں و کشمیر کے بانڈی پورہ کے سودنارہ سوناواری میں غیر مقامی مزدور کی ہلاکت کے بعد سمبل میں بہار سے تعلق رکھنے والے درجنوں مزدوروں نے ایل جی انتظامیہ جموں و کشمیر اور بہار حکومت سے مہلوک کی لاش کو بہار اپنے گھر واقع اس کے مکان منتقل کرنے کی اپیل کی۔ Bandipora target killing



شمالی کشمیر میں ضلع بانڈی پورہ کے اجس سوناواری علاقے میں گذشتہ شب مشتبہ عسکریت پسندوں نے بہار سے تعلق رکھنے والے ایک 19 سالہ مزدور کو ہلاک کردیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ نامعلوم عسکریت پسندوں نے سودنارہ اجس سوناواری میں بہار سے تعلق رکھنے والے محمد امریز کو گولی مار کر ہلاک کردیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریز کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے فوری طور پر سرینگر لے جانے کا مشورہ دیا تاہم سرینگرل منتقلی کے دوران راستہ میں ہی امریز نے دم توڑ دیا۔Migrant worker shot dead

مہلوک غیر ریاستی مزدور کی لاش کو اپنے آبائی وطن پہنچانے کا مطالبہ



غیر ریاستی مزدوروں نے کہا کہ وہ یہاں مزدوری کرتے ہیں اور ان کے پاس انتا گزارا نہیں ہے کہ وہ لاش کو وہاں از خود پہنچا سکے، انہوں نے جموں و کشمیر ایل جی انتظامیہ اور بہار سرکار سے اپیل کرتے ہوئے لاش کو اپنے آبائی وطن واپس پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ Bihari Community appeals LG

ذرائع نے بتایا کہ غیر ریاستی مزدور کی ہلاکت کے فوراً بعد سکیورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرے کرتے ہوئے تلاشی مہم شروع کی ہے۔ مہلوک غیرمقامی مزدور تھا جو یہاں بستر بنانے کا کام کرتا تھا۔ پولیس نے مہلوک مزدور کی شناخت محمد امریز ولد محمد جلیل ساکنہ بیسر بہار کے طور پر کی ہے۔اس سے قبل بھی جموں و کشمیر میں غیرمقامی مزدوروں پر عسکریت پسندوں کی جانب سے متعدد حملے کئے گئے جن میں کئی مزدور ہلاک ہوگئے۔ اس طرح کے واقعات کی روک تھام اور غیرمقامی افراد کی حفاظت کےلیے سیکوریٹی فورسس کی جانب سے اقدامات کئے جارہے ہیں۔

واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں مشتبہ عسکریت پسندی کی جانب سے عام شہریوں کی ہلاکت میں اس سال تیزی درج کی گئی ہے۔





